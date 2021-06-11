Газпромбанк рассматривает вопрос о возможном возврате части сотрудников, не задействованных в функционировании отделений, на удаленную работу, пишет РБК . Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там же добавили, что все необходимые меры санитарно-эпидемической безопасности обеспечены во всех отделениях и офисах кредитной организации.

В банке «Открытие» готовы принять дополнительные меры безопасности клиентов и сотрудников в зависимости от развития ситуации. Офисы банка продолжают работать с соблюдением всех необходимых требований эпидемиологической безопасности для клиентов и сотрудников, отметили в кредитной организации. Масштабируется постоянный гибридный формат работы, когда сотрудники ряда подразделений работают в офисе посменно, в среднем примерно 50% рабочего времени.

В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что примут решение о необходимости перевода на удаленный формат большего числа сотрудников в зависимости от эпидемиологической ситуации. Сейчас в банке все сотрудники носят маски и перчатки, проводится регулярное тестирование ПЦР, введен посменный график работы для сотрудников, обеспечивающих критически важные процессы в банке, и режим удаленной работы, уточнили в кредитной организации.

В банках планируют перевести 30% сотрудников в онлайн навсегда По данным портала «Работа в России», дистанционно сейчас трудятся 2,8 млн граждан, то есть порядка 5,5%.

Гибридный формат работы становится постоянным для большинства сотрудников, в головной офис на сегодняшний день вернулось не более 25% работников, рассказали в Росбанке. В Московском Кредитном Банке не отменялся режим повышенной готовности, введенный более года назад в связи с распространением COVID-19. По-прежнему все сотрудники, чьи бизнес-процессы могут выполняться удаленно, работают в онлайн-режиме, доля таких работников составляет 43%, отметили в банке. В «Хоум Кредите» сообщили, что специалисты головного офиса в Москве и кол-центрах в Обнинске, Томске и Волгограде работают, совмещая «удаленку» и работу в офисе.

СберБанк еще в период распространения второй волны коронавируса сократил долю работающих в офисах до 30%. Также сообщалось, что банк рассматривает возможность увеличить долю работающих в отделениях до 50%.