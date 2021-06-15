Россияне назвали желаемый размер пенсии, почти половине (44%) граждан необходимо 45—60 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно, пишут «Известия» . Это следует из опроса СберНПФ и Rambler&Co. Меньшей суммой готовы довольствоваться только 7% опрошенных, 33% нужно не менее 50—70 тыс. рублей, 16% не согласны получать менее 100 тыс. рублей в месяц. Половина россиян назвала государство в качестве основного гаранта и источника этих доходов, 36% респондентов полагают, что заботиться об их благополучии в старости должны в том числе работодатели, хотя и совместно с государством. Вариант «только работодатель» набрал всего 1% голосов, 2% надеются скорее на себя и собственные накопления, 12% россиян выбрали вариант «все вышеперечисленные». На взрослых детей не рассчитывает никто из опрошенных.

На вопрос «Хотели бы вы копить на пенсию совместно с работодателем?» положительно ответили 48% россиян при условии того, что отчисления на корпоративную пенсию не отразятся на зарплатах и премиях. 8% готовы пожертвовать ради безмятежной старости частью бонусов, 3% респондентов ответили, что в их компании уже действует корпоративная пенсионная программа. Около трети респондентов (32%) хотели бы также иметь возможность путешествовать на пенсии, 22% — заниматься хобби, для 21% оказался важен доступ к развлечениям и культурным ценностям, по 10% граждан готовы продолжать работать и заниматься спортом, 5% — получать образование.

Пенсии можно будет получать только на карты «Мир» Все российские банки с 1 июля 2021 года обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Это требования федерального закона «О национальной платежной системе». На другие карты получить выплаты уже будет нельзя, сообщает «Российская газета» .

По словам руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, у россиян завышенные ожидания от государства, доход у пенсионеров сейчас в два-три раза меньше желаемых гражданами 45—50 тыс. рублей. Он назвал негосударственную пенсию альтернативой, если она будет оформляться на уровне работодателей, которые могут софинансировать взносы вплоть до удвоения. Также следует обращать внимание на социальный пакет в организациях и избегать вредных условий труда, отметил эксперт.

Чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется на пенсионное инвестирование, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. По его словам, чтобы на пенсии иметь примерно такой же доход, как сейчас, 25-летнему человеку будет необходимо инвестировать порядка 11—15% от зарплаты, сформировав портфель, который состоит из 20% облигаций и 80% российских акций. Работодатель может помочь в этом деле дополнительными отчислениями напрямую в фонды, отметил Русецкий.