Денежно-кредитную политику можно сравнить с выбором одежды по сезону: правильно подобранная одежда помогает не «замерзнуть» и не «перегреться». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы, посвященном рассмотрению годового отчета регулятора за 2020 год (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

«В прошлом году мы снизили ключевую ставку — в начале пандемии инфляция у нас была низкой, и с помощью ставки мы поддержали кредитование и спрос, — напомнила Набиуллина. — Политика низких ставок <…> обычно больше приветствуется бизнесом: деньги дешевы, развиваться легко. А вот для людей это снижает привлекательность депозитов. Если это еще сопровождается инфляцией, то инфляция снижает реальные доходы населения и обесценивает сбережения».

«Денежно-кредитную политику можно сравнить условно с одеждой по сезону: в холод мы надеваем куртку, а летние платья будут висеть в шкафу до следующего теплого сезона, — заметила глава ЦБ. — Точно так же и с денежно-кредитной политикой: она отвечает на ситуацию в экономике, на то, что происходит, и помогает добиваться стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться. Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции».

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ довольно долго держал ставку на низком уровне, чтобы «не подрезать крылья» восстанавливающейся экономике. «Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха. Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях и превысила его, и продолжает расти», — констатировала она.

Набиуллина: повышение ключевой ставки не мешает росту экономики Экономика РФ восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его, при этом увеличение ключевой ставки ЦБ не мешает росту экономики. Об этом, как сообщается на сайте Госдумы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в нижней палате парламента отчет о работе ЦБ за 2020 год.

«Если бы мы промедлили с началом повышения ставки, то разгон инфляции был бы больше и устойчивее, — полагает председатель Центробанка. — Случилось бы то, что называют инфляционной спиралью: когда инфляция растет все быстрее и быстрее. И тогда переломить ситуацию могут только радикальные меры. Поэтому мы и действуем на опережение, решительно, чтобы в будущем не возникало ситуаций, когда придется очень резко поменять ключевую ставку».

Напомним, Центробанк на заседании совета директоров в минувшую пятницу в третий раз в этом году повысил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% начиная со вторника, 15 июня.



В числе прочего глава Центробанка указала на связь между инфляцией и пандемией: «Закрытые границы не дают возможности привлекать иностранную рабочую силу в том объеме, как это было до пандемии. У нас, например, это и стройка, и отчасти сфера услуг, и сельское хозяйство. И это все толкает цены вверх».

«Мы считаем, что в связи с нашей политикой инфляция вернется к цели вблизи 4% во второй половине следующего года. Повышение ставки не моментально сказывается на инфляции, действует на экономику с лагом. <…> Но уже сейчас инфляция будет меньше отнимать от сбережений, потому что банки вслед за изменением ключевой ставки будут повышать и ставки по депозитам. Мы уже видим начало этой тенденции. И, конечно, это окажет эффект не только на сбережения, но и на покупательную способность доходов людей: на свои обычные расходы люди не должны будут тратить больше и больше», — сказала Набиуллина.



При этом она считает, что повышение ставки не затормозит развитие ипотеки. «Ипотека — это длинный кредит, на десять, 15 и даже 30 лет, и ставка по ней зависит от инфляции куда больше, чем от ключевой ставки. <…> Понимая, что инфляция будет вблизи цели, банки не будут задирать ипотечную ставку. Именно это и происходило, когда у нас ставки снизились в препандемический период, еще до пандемии у нас начала активно развиваться ипотека. Потому что контроль за инфляцией как раз и позволяет появляться длинным деньгам, длинным кредитам, ипотечным кредитам», — пояснила она.