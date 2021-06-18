Вакцинация от коронавируса для сотрудников сферы услуг является добровольной, тем не менее отказавшиеся от нее не должны работать до завершения пандемии, заявил ТАСС заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

«Это добровольно, не хочет вакцинироваться — пусть находится дома или на даче. Но когда он работает с людьми, он должен быть вакцинирован. Мы должны остановить цепочку передачи инфекции, и не надо это называть принудительной вакцинацией, никто не заставляет. Если у вас есть определенные взгляды по этому поводу, пожалуйста, реализовывайте их, но не надо быть источником передачи инфекции. Не ходите на работу, пока не кончится пандемия», — сказал он.

Гриднев отметил, что обслуживающий персонал не должен быть источником инфекции в коллективах и тем более для клиентов, например в местах общественного питания.



Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).