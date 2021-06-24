Ухудшение эпидобстановки в ряде регионов России привело к новому ужесточению ограничительных мер, из-за этого бизнес опасается, что трафик торговых сетей упадет на 80%, а фитнес-клубы начнут закрываться, пишут «Известия» . В Москве и Московской области меняют принцип работы кафе и ресторанов: с 28 июня посещать их смогут только вакцинированные или переболевшие граждане, в некоторых случаях возможен вход по ПЦР-тестам. Кроме того, с 1 июля в Подмосковье могут запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Не исключено, что новые антиковидные ограничения могут ввести для торговых центров, фитнес-клубов, салонов красоты, сообщил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Если вход в ТЦ тоже станет возможен только по системе QR-кодов, моллы могут потерять 80% трафика. Такая работа ТЦ будет равнозначна ситуации при полном локдауне или даже более затратна. Также будет потеряно до 90% трафика у арендаторов фудкортов, которые примут участие в эксперименте COVID-Free с введением QR-кодов, что негативно отразится на действующей экономической модели или даже сломает ее окончательно, отметил Войцеховский.

В Подмосковье могут принять решение о допуске в общественный транспорт только по QR-коду Власти Подмосковья ввели ряд ограничительных мер, а с 1 июля могут сделать проезд в общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от ковида жителям. О такой возможности сообщила в среду журналистам зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает ТАСС .

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, с юридической точки зрения летние веранды и сезонные кафе попадают под определение заведений общепита, поэтому вполне естественно, что московский запрет коснется и их. Но рестораторы уже попросили власти освободить летние веранды от ограничения посещать их только с QR-кодом или отрицательным ПЦР. В пятницу правительство уточнит бизнесу этот момент, сказал эксперт. Он предполагает, что отрасль будет также просить снять с заведений налоговую нагрузку — хотя бы частично.

Бьюти-индустрия уверена, что ее ожидает судьба ресторанов, и скоро салоны смогут принимать только вакцинированных клиентов, поделилась гендиректор «Единого центра индустрии красоты» Юлия Гоцуляк. По ее словам, многие мастера могут снять апартаменты под свои студии и работать нелегально. Клиенты, не желающие вакцинироваться, будут ходить к таким сотрудникам.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольги Киселевой, в Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства считают, что регионы должны совместно с бизнесом вырабатывать свои подходы по борьбе с коронавирусом, а не слепо принимать стихийные решения. В отношении посетителей фитнес-клубов тоже много перекосов — например, в плане обязательного ношения перчаток, которое Роспотребнадзор в ряде сфер отменил, но в регионах это требование сохраняется. Президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина отметила, что пока персонал и клиенты клубов будут проходить обязательную вакцинацию, отрасль неминуемо потеряет деньги.