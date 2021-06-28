Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Как напоминают в правительстве, по поручению президента с 1 июля в России вводятся два новых пособия, которые назначаются с учетом размера дохода семьи. Во-первых, это специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребенка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. рублей — 50% прожиточного минимума по региону. В 2021 году такую поддержку получат более 400 тыс. женщин. На эти цели будет направлено более 10 млрд рублей.

Кроме того, специальные выплаты назначены детям от восьми до 17 лет (согласно закону, речь идет о детях до 16 лет включительно, то есть до исполнения им 17 лет. — Прим. Банки.ру), которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем 1 млн детей. На эти цели будет направлено свыше 36 млрд рублей.

«Такие выплаты — адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства 24 июня.



Он поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты.

Ася ШАЛИМОВА

