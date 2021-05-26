Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми. Информация об этом опубликована на сайте Госдумы.

В частности, закон предусматривает, что женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности и находящимся в трудном материальном положении, с 1 июля 2021 года будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

Оно составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Кроме того, законом вводится с 1 июля 2021 года новый вид выплат — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.



Напомним, закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 19 мая этого года. Как пояснялось, еще одно его положение предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно независимо от стажа родителей. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.