Московская мэрия планирует доработать городские информационные системы, оснастив их возможностью верификации пользователей с помощью биометрии, пишет «Коммерсант» . Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

Согласно информации на портале госзакупок, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Инфогород» 24 июня заключило контракт с системным интегратором «ТаскДата» на доработку «Системы управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы» в 2021—2022 годах. Стоимость контракта составила 88,7 млн рублей. Из технического задания тендера следует, что мэрия хочет дополнить столичные информационные сервисы новыми способами аутентификации: через сервис «СберБизнес ID», по ссылке из e-mail, а также с помощью биометрии. Обязательная биометрическая идентификация, согласно документу, вводится для доступа в Единый центр хранения и обработки данных (в нем хранятся данные с городских камер наблюдения) ДИТ Москвы.

В ДИТ отметили, что биометрическая верификация — это способ дополнительной защиты учетной записи, такой функционал может быть интересен тем, кто хочет усилить уровень безопасности своего аккаунта на портале mos.ru. «В перспективе модуль может использоваться при оказании услуг и сервисов, где необходимо подтверждение личности», — добавили в департаменте, подчеркнув, что введение обязательной биометрической верификации на mos.ru не планируется.

В качестве основного инструмента биометрии для граждан будет использована федеральная Единая биометрическая система (оператором выступает «Ростелеком»), утверждают в ДИТ. По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, мэрия пока не договорилась с «Ростелекомом» об условиях и допускает использование альтернативной биометрической системы.

Эксперты отмечают, что введение биометрической идентификации облегчит использование столичных онлайн-ресурсов с точки зрения переходов по разделам сайта и смежным сервисам, требующим дополнительной идентификации. Однако, несмотря на добровольное использование биометрического способа идентификации, не исключена пропаганда этого механизма, считает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Соmpany Александр Дворянский. Гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян уверен, что для функционирования новой услуги нужно, чтобы биометрию использовал широкий круг сервисов, а в системе было достаточное количество пользователей, но россияне пока не стремятся сдавать биометрию, подчеркнул эксперт.