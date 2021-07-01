Объем международных резервов РФ на 25 июня составил 592,4 млрд долларов против 595,1 млрд на 18 июня текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 2,7 млрд долларов.

Уменьшение резервов на 0,5% за неделю произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — май 2021 года международные резервы РФ увеличились примерно на 9,5 млрд долларов. В мае этого года был зафиксирован рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

