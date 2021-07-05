Все любят акции и распродажи, не всегда, но чаще всего, это возможность хорошо сэкономить на покупке товара или услуги. Почему не всегда? Согласитесь, что не раз сталкивались с ситуацией, когда «акция», это всего лишь маркетинговая уловка и способ стимулирования спроса при неизменной цене или даже по цене выше, чем до акционной кампании. Хорошо, если вы обладаете феноменальной памятью или просто следите за ценой товара или услуги на протяжении какого-то времени, потому что в противном случае узнать выгоду от покупки «по акции» будет затруднительно, а порой и невозможно.

А как на счет акций по финансовым продуктам? Например, потребительские кредиты. Они также направлены на стимулирование спроса со стороны как новых клиентов банка, так и действующих. Акции здесь, в основном, приурочены к праздникам или конкретным событиям, например, новогодние акции рассчитаны на крупные покупки или подарки, похожая ситуация складывается перед 8 марта и 23 февраля, также сюда стоит отнести 1 сентября, в остальном это акции к майским праздникам и летнему отдыху.

Стоит отметить, что последнее время банки менее активно предлагают акции, но при этом часто улучшают условия по действующим базовым продуктам. Давайте рассмотрим какие акции предлагают банки на сегодняшний день.

В данной таблице представлены основные параметры по потребительским кредитам, более подробная информация по каждому продукту доступна по гиперссылкам. Внимательно ознакомьтесь с ней и оцените все возможные риски и преимущества.

[*]Ставки указаны с учетом личного страхования (если такое предусмотрено)

[**]В зависимости от платежеспособности

Ольга ЖИДКОВА