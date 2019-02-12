на выбор залог

движимого имущества, обязательно

автотранспорта, обязательно

возраст автомобиля на момент окончания кредитного договора должен составлять: для отечественных автомобилей - не старше 10 лет (для автотранспортных средств марки ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые и коммерческие автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все китайские бренды, все индийские бренды); для иномарок - не старше 15 лет (для автотранспортных средств всех марок и моделей, кроме указанных в п. 1, прочих легковых и коммерческих автомобилей, производимых на территории РФ под зарубежными брендами)