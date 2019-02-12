Под залог авто
Вологжанин, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,90 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
возраст автомобиля на момент окончания кредитного договора должен составлять: для отечественных автомобилей - не старше 10 лет (для автотранспортных средств марки ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые и коммерческие автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все китайские бренды, все индийские бренды); для иномарок - не старше 15 лет (для автотранспортных средств всех марок и моделей, кроме указанных в п. 1, прочих легковых и коммерческих автомобилей, производимых на территории РФ под зарубежными брендами)
Страхование
-
без страхования
+ 5 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
личное
+ 2 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- низкая ставка;
- льготные условия для заемщиков с ПКИ;
- крупная сумма кредита
Минусы
- повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- повышенная ставка при отказе от личного и имущественного страхования;
- возраст заемщика - от 25 лет
Особые ограничения
- +3 п. п. при отказе от личного страхования;
- +2 п. п. при отказе от имущественного страхования;
- +1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- -0,5 п. п. для заемщиков с ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 17:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог авто» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- ОГРН
- 1023500000655
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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(8172) 21-18-19