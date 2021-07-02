ВТБ со 2 июля начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%, указано в релизе кредитной организации.

В ВТБ на днях, еще до официального запуска льготной ипотеки на обновленных условиях, заявили, что банк вместе с партнерами-застройщиками предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении правительства.

«ВТБ решил ввести для своих заемщиков «переходный период» и сохранить ранее действовавшие ставки в рамках обновленных условий госипотеки. Поэтому на первом этапе наши клиенты, которые подходят под новые условия, смогут получить ипотеку по сниженной ставке: заемщики с первоначальным взносом от 20% — под 5,7%, остальные — под 5,9%. Для ВТБ стратегически важно сделать ипотеку максимально доступной для населения, поэтому и в дальнейшем мы планируем обеспечивать клиентам ставку ниже 7%, установленных правительством», — подчеркнул начальник управления «Ипотечное кредитование» — вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.



Обновленная программа в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА