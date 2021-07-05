Телекоммуникационная компания «МТС» завершила программу 2021 года по обратному выкупу акций. Об этом оператор объявил в понедельник, 5 июля.

С момента объявления 31 марта 2021 года программы приобретения обыкновенных акций и американских депозитарных акций МТС, реализованной стопроцентной дочерней компанией ПАО «МТС» — ООО «Бастион», были выкуплены 45 401 921 обыкновенная акция (включая американские депозитарные акции) на общую сумму около 15 млрд рублей, что составляет 2,27% от общего числа размещенных акций ПАО «МТС», указано в релизе. В это количество входят 22 796 040 обыкновенных акций (включая американские депозитарные акции), приобретенных у АФК «Система» и ее дочерних компаний — ООО «Система Телеком Активы» и Sistema Finance S.A.

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Совет директоров МТС в марте этого года одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании на общую сумму до 15 млрд рублей до конца года. Как сообщалось, ее параметры предусматривали направление части средств на выкуп акций с открытого рынка, а остальных средств — на выкуп акций у АФК «Система», но так, чтобы в результате реализации программы эффективная доля группы АФК «Система» в капитале МТС не уменьшилась и осталась контрольной.



В декабре 2020 года компания «МТС» завершила предыдущую сходную программу buy back, также объемом 15 млрд рублей. Половина средств тогда была направлена на выкуп бумаг у «Системы», а остальные деньги — на выкуп акций с открытого рынка.

Ася ШАЛИМОВА