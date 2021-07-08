Банк России отозвал страховые лицензии ООО «Страховая компания «Надежда» (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2182, Красноярск) в связи с отказом страховщика от предусмотренной лицензиями деятельности. Соответствующий приказ опубликован в четверг на сайте регулятора.

Как уточняется, отозваны лицензии компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.



В начале этого года СК «Надежда» уведомила о намерении передать страховой портфель по всем видам страхования своей материнской организации — «АльфаСтрахованию» «по причине последующего осуществления процедуры отказа от осуществления страховой деятельности». Напомним, что эта компания в октябре 2019 года приобрела 100% СК «Надежда».

СК «Надежда» передаст страховой портфель «АльфаСтрахованию» Страховая компания «Надежда» из Красноярска передаст страховой портфель материнской организации, следует из уведомления, опубликованного в четверг, 21 января, на сайте Банка России.

Ася ШАЛИМОВА