Среди сотрудников столичных офисов СберБанка уже 69% вакцинировались от COVID-19. Об этом в среду сообщил Московский банк «Сбера».

«Руководство Московского банка СберБанка направило в столичное правительство и оперштаб Москвы письмо, в котором официально проинформировало о достижении уровня вакцинации в 69% среди сотрудников столичных отделений банка. Таким образом, «Сбер» одним из первых исполнил постановление главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации 60% персонала», — отмечается в релизе.



«Почти 70% сотрудников, работающих в наших московских офисах, привиты хотя бы первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19. При этом темпы вакцинации не снижаются. Сотрудники, которые по тем или иным причинам не успели привиться, на сегодняшний день отстранены от обслуживания клиентов и будут допущены к работе в офисах только после прохождения вакцинации», — уточнил вице-президент СберБанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Ася ШАЛИМОВА