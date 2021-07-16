«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь», получив 100% акций банка. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.



«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь». В результате «Яндекс» стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую», — сообщается в релизе.

Сделка была закрыта после одобрения Банка России. Сумма сделки составила около 1,1 млрд рублей, из них 75 млн — премия к капиталу за покупку.

Как «Яндекс» сообщал ранее, лицензии «Акрополя» позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров.

Напомним, 29 апреля «Яндекс» сообщил, что договорился о покупке банка «Акрополь» у его владельца, гендиректора группы «Связной» Евгения Давыдовича. Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщала , что в феврале 2020 года Евгений Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020-го эта сумма составляла 1,1 млрд рублей.

Евгений Давыдович, комментируя сделку на своей странице в соцсети Facebook, написал, что купил небольшой банк два с половиной года назад, еще до выхода в «Связной», «докапитализировал его для получения универсальной лицензии, пригласил команду единомышленников и стал разрабатывать концепцию нишевого проекта, обслуживающего небольшое количество корпоративных и частных клиентов, искавших на рынке индивидуального подхода к решению их финансовых задач».

«Но амбициозные задачи в «Связном», захватившие меня почти целиком, и события 2020 года внесли существенные коррективы в этот план. Зато появился другой: на прозрачный и стабильный банк с необходимой для обслуживания физических лиц лицензией обратили внимание крупные игроки рынка e-commerce, которые увидели в банковском бизнесе отличное дополнение своей маркетинговой экспертизе, инфраструктуре и клиентской базе. Мы смогли договориться о сделке с «Яндексом», и теперь вместе с крупнейшей российской интернет-компанией банк, который стал частью моей профессиональной истории, начнет новый этап своей жизни», — поделился экс-банкир.

В феврале подобную сделку по покупке банка провела основательница онлайн-ретейлера WildBerries Татьяна Бакальчук.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

