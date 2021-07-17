К Московскому Кредитному Банку будет присоединен банк «Кольцо Урала», Центробанк опубликовал уведомление о начале процедуры реорганизации этих финансовых учреждений.

«Банк России сообщает о получении уведомления (ПАО) «Московский Кредитный Банк» о начале процедуры реорганизации кредитных организаций, представленного в соответствии с частью 5 статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности,.. сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО «Московский Кредитный Банк» в форме присоединения к нему коммерческого банка «Кольцо Урала», — отмечается в материалах регулятора.



Как уточняется, решения о реорганизации МКБ и банка «Кольцо Урала» приняты внеочередным общим собранием акционеров финансовых учреждений.

МКБ анонсировал приобретение банка «Кольцо Урала» в начале декабря прошлого года, а в марте текущего года стало известно о завершении сделки. До этого Уральская горно-металлургическая компания через Медногорский медно-серный комбинат контролировала 90% банка «Кольцо Урала», а бенефициарным собственником оставшихся 10% выступал один из совладельцев УГМК Игорь Кудряшкин.

В МКБ тогда подчеркивали, что покупка «Кольца Урала» «отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования, расширения спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов».

Как отмечалось ранее, условия по действующим договорам клиентов не изменятся. Интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно и, как подчеркивают в МКБ, будет учитывать положительный опыт и наработки обоих банков. Все отделения продолжат работать по стандартам «Кольца Урала», предоставляя полный спектр услуг для физических и юридических лиц. Для УГМК «Кольцо Урала» «останется ключевым банком для получения банковских услуг предприятиями группы в части расчетно-кассового обслуживания, услуг эквайринга и иных».

Екатерина САВЕЛЬЕВА