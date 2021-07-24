«Юkassa» (платежный сервис «Юmoney», входит в экосистему «Сбера») стала провайдером онлайн-платежей, через который интернет-магазины и сервисы могут принимать оплату картами «Мир», привязанными к Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.



Карты «Мир» можно добавить в Apple Pay с 20 июля. Такую возможность своим клиентам — физическим лицам предоставили восемь банков, включая «Сбер».

Расплатиться добавленной в Apple Pay картой «Мир» можно в интернет-магазинах, которые используют «Юkassa» для приема и обработки платежей.

«Если магазин или сервис использует на своем сайте карточную форму «Юkassa», карта «Мир» сразу доступна покупателям при выборе метода Apple Pay. Компаниям, у которых настроена собственная интеграция с Apple Pay, необходимо свериться с документацией Apple и убедиться, что с их стороны прием таких платежей технически обеспечен», — отмечается в релизе.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

