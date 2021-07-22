Объем международных резервов РФ на 16 июля составил 597,4 млрд долларов против 593,8 млрд на 9 июля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 3,6 млрд долларов.

Увеличение резервов на 0,6% за неделю произошло «под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). Согласно уточненным данным, за первое полугодие 2021-го резервы сократились на 4 млрд долларов. При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.

Ася ШАЛИМОВА