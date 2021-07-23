Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к ослаблению притока частных инвестиций на фондовый рынок. Об этом бизнес-омбудсмен заявил ТАСС.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

«Приток средств частных, пусть и мелких, инвесторов на фондовый рынок ослабнет, значит, эмитентам акций и облигаций (в том числе государственных) получить деньги будет сложнее», — заявил бизнес-омбудсмен.

Также, по его словам, вырастут ставки по кредитам. «Придется попрощаться с дешевой ипотекой. Рефинансирование долгов для частных лиц и для предприятий будет обходиться дороже, а значит, сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству», — сказал Титов.

Аксаков и Титов предупредили о повышении ставок по кредитам после решения ЦБ Решение Банка России существенно повысить ключевую ставку — с 5,5% до 6,5% годовых — вполне понятно, прежде всего с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, но в то же время очевидно, что это приведет к увеличению процентных ставок по кредитам и снизит доступность заемных ресурсов для реального сектора, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Его комментарий распространила пресс-служба ассоциации.

По его мнению, подъем ставки — это «в любом случае снижение спроса и повышение издержек». «А повышение издержек будет переложено на потребителя и снова внесет вклад в инфляцию», — заключил он.



Текущий год ознаменовался периодом активного ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором. До июльского повышения ставки Центробанк уже трижды с начала года поднимал ее (с изначальных 4,25%). Как сообщал регулятор на заседании в июне, причиной тому служат повышенные проинфляционные риски, а также экономическая активность в России, которая восстанавливается быстрее ожиданий.