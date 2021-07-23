В сегменте необеспеченных потребительских ссуд уже заметны признаки начинающегося перегрева, и ЦБ планирует принять решение о дополнительных мерах для охлаждения этого сегмента. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

Темпы кредитования населения и бизнеса находятся вблизи максимальных значений за последние годы, констатировала Набиуллина. Она пояснила, что многие заемщики стараются успеть взять кредит по более низким ставкам. «Мы повысили прогноз по росту кредита на этот год», — сообщила глава ЦБ.

В Банке России ожидают в том числе продолжения динамичного расширения ипотечного кредитования, но все же, по словам Набиуллиной, оно несколько замедлится после изменения условий программы льготной ипотеки.

Набиуллина: после изменения условий льготной ипотеки новые выдачи упали в два раза За первые две недели июля выдача новых кредитов в рамках программы «Льготная ипотека» сократилась примерно в два раза, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается необеспеченных потребительских ссуд, здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева. Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле», — заявила председатель Банка России.



«С 1 июля мы вернули риск-веса по потребкредитам на допандемический уровень, — напомнила она. — Но с учетом данных за последние месяцы в ближайшее время мы примем решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка».

ЦБ с 1 июля повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам Центробанк планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам.

Ася ШАЛИМОВА