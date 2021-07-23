Расширение добычи нефти по новым соглашениям ОПЕК+ добавит к росту ВВП России порядка 0,1 процентного пункта в этом году и 0,2—0,3 п. п. — в 2022-м. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

Она указала на значимое, по оценке ЦБ, ускорение экономического роста во II квартале. «Судя по оперативным индикаторам, российская экономика вернулась к докризисным показателям. В отраслях, отвечающих за почти две трети выпуска в промышленности, производство уже превышает докризисные показатели и рост продолжается. Ниже пока добыча нефти, выпуск еще не восстановился в международных авиаперевозках, услугах отелей и ресторанов. Но это связано не с недостатком спроса, а с сохраняющимися ограничениями, введенными вследствие пандемии», — отметила Набиуллина.

По ее словам, компании по всему миру резко увеличили спрос на сырье, восполняя запасы. «Россия — крупный производитель ключевых сырьевых ресурсов. Высокая потребность в товарах российского экспорта поддерживает рост экономики в текущем году», — констатировала председатель Центробанка, признав, впрочем, что по мере восполнения запасов действие этого фактора будет постепенно ослабевать.

«В части нефти рост физического экспорта будет дополнительно поддержан новыми параметрами соглашения ОПЕК+ по наращиванию добычи в ответ на восстановление спроса, — заявила Набиуллина. — С учетом этого мы повысили траекторию цен на нефть в прогнозе на 5 долларов США за баррель в ближайшие три года. По нашим предварительным оценкам, расширение добычи нефти по новым соглашениям ОПЕК+ добавит к росту ВВП порядка 0,1 процентного пункта в этом году и 0,2—0,3 процентного пункта — в следующем».

Страны ОПЕК+ разрешили себе выйти на докризисный уровень добычи нефти к сентябрю 2022 года Министерская встреча стран ОПЕК+, экстренно созванная днем в воскресенье, оказалась одной из самых стремительных и продуктивных за последние годы. Теперь план добычи для производителей 40% всей нефти в мире определен до сентября следующего года, а само соглашение едва ли завершится в конце 2022-го.

Не менее важным драйвером роста является внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный, подчеркнула она.

«Учитывая эти тенденции, мы увеличили прогноз роста экономики на этот год с 3—4% до 4—4,5%», — заключила глава ЦБ.



«После восстановления экономика будет расти темпами, близкими к потенциальным. Наш прогноз по ВВП на следующие два года составляет 2—3%. Достижение более высоких темпов роста экономики будет зависеть как от наращивания производственных и логистических мощностей, так и от трудовых ресурсов, их квалификации и производительности», — добавила Набиуллина.

​ЦБ: российская экономика будет расти на 2—​3% ежегодно в 2022—​2023 годах По прогнозу Банка России, в 2022—2023 годах российская экономика будет расти на 2—3% ежегодно. Об этом говорится в комментарии по ключевой ставке, которая решением совета директоров регулятора была повышена в пятницу до 6,5%.

Ася ШАЛИМОВА