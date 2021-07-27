Экспобанк увеличил ставки по вкладу «Сезон роста». Теперь доходность составляет до 7,61% годовых в рублях, сообщают в банке.

Вклад «Сезон роста» (ранее «Летний») можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней в сумме от 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 7% годовых в рублях, с учетом капитализации — до 7,49%. При открытии вклада в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка составит до 7,1% (или до 7,61% годовых с учетом капитализации).



Напомним, Экспобанк ранее в июле сообщал о повышении ставок по вкладу «Летний»: тогда предусматривалась доходность до 7,43% годовых при открытии депозита в офисах и до 7,56% — в интернет-банке или мобильном приложении.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА