Роскомснаббанк, чья лицензия была отозвана 7 марта 2019 года, признан банкротом, свидетельствует информация Агентства по страхованию вкладов и Банка России.

Резолютивная часть решения о признании банка несостоятельным (банкротом) была объявлена на заседании Арбитражного суда Башкирии 13 июля этого года. Конкурсным управляющим назначено АСВ.

Центробанк во вторник, 27 июля, объявил , что в связи с судебным решением о признании кредитной организации банкротом деятельность ее временной администрации прекращается с 28 июля.

Ранее сообщалось о «дыре» в капитале Роскомснаббанка в размере 18,7 млрд рублей (оценка была увеличена по сравнению с первоначальной). ЦБ также увидел признаки вывода активов из банка и направлял соответствующую информацию правоохранителям.

Согласно сводному отчету временной администрации, опубликованному на сайте ЦБ, «дыра» в балансе Роскомснаббанка на дату его признания банкротом составляет 17,886 млрд рублей (исходя из размера активов в 5,566 млрд и величины обязательств в 23,452 млрд).

Отзывая лицензию у Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), Центробанк, в частности, указывал на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях отдельных его клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды».

«Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента — юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения», — пояснял регулятор.



В июле 2019-го суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у Роскомснаббанка.

Ася ШАЛИМОВА