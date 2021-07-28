ЦБ опубликовал новую версию проекта указания «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни», пишет «Коммерсант» , уточняя, что это уже третья редакция проекта. По итогам первой страховщики говорили о схлопывании рынка страхования жизни, после второй — о существенном усложнении продаж.

Согласно новому проекту, страховщик должен в полисе предложить клиенту защиту по риску смерти по любой причине и предусмотреть риск дожития. При этом в случае смерти компания возвращает семье клиента не 200% внесенных им ранее взносов, а от 110% для лиц в возрасте 60—65 лет при длительности договора до трех лет и до 880% для лиц до 30 лет с договорами на 5—10 лет.

Регулятор ориентировался на таблицы смертности, по которым риск смерти по любой причине сильно ниже до 30 лет. Инвестиционный же доход по продуктам страхования жизни Банк России намерен рассчитывать только по ценным бумагам, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы. При этом возможности самих страховщиков зарабатывать на высокодоходных рисковых инструментах неограниченны, однако тогда им придется принять на себя и все риски по сложным инструментам. Норму о «периоде охлаждения» (возможности передумать и вернуть свои деньги) до третьего взноса по таким договорам регулятор в новой версии сохранил.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин уверен, что в таком виде проект принципиально изменит практику и рынок страхования жизни за счет обязательных требований к параметрам и составу страхового продукта, которые «нельзя назвать сбалансированными». Так, указание делает фактически невозможным страхование иных рисков или сервисов, даже если они необходимы клиенту (например, страховку от инвалидности, а не смерти). Хотя проект не ограничивает страховщика в наполнении полиса рисками критических заболеваний и инвалидности, необходимость выплатить клиенту минимум 110% взносов делает невозможным нагрузить его рисками, отличными от смерти.

Кроме того, по словам Дубровина, доходность по инвестполисам существенно снизится из-за ограничения в инвестировании. «Высока вероятность того, что предлагаемые Банком России параметры будут неинтересны ни клиентам, ни страховым компаниям», — предполагает он.

ЦБ тем временем исходит из презумпции добросовестности клиентов и практики страхования: по ней 70—80% клиентов страховщиков не вносят второй взнос по договору и разрывают его, а значит, сталкиваются с некорректными продажами и ненужными продуктами. Регулятор принимает от рынка замечания по проекту до 2 августа. Страховщики надеются его снова переубедить по ряду вопросов.