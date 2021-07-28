Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область заняли верхние строчки рейтинга регионов по социально-экономической устойчивости по итогам I квартала 2021 года. Рейтинг, составленный на основе данных Росстата, опубликован накануне Фондом развития гражданского общества.

Как поясняется в материале, социально-экономический блок состоит из четырех первичных рейтингов и итогового интегрального. Первичные рейтинги составлены на основе отношения сумм регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения; отношения сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона; среднемесячной зарплаты; отношения среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни).

«Задачей данного блока является анализ ключевых социально-демографических и экономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на социальное благополучие», — отмечается в обзоре. Результаты первичных рейтингов в виде номеров позиций сводятся в итоговую таблицу, на основании которой для каждого субъекта РФ вычисляется среднее итоговое место (как средняя арифметическая величина мест в первичных рейтингах). Эти значения и определяют позиции регионов в интегральном рейтинге.

Так, средняя оценка (среднее место) Ямало-Ненецкого АО, лидирующего в рейтинге, — 1,67. Он оказался на первом месте по соотношению прожиточного минимума и средней зарплаты и на втором месте по трем остальным показателям, учтенным в общем рейтинге.

У Чукотского АО средний балл — 3, при этом регион находится на первом месте по средней зарплате.

Москва, разделившая третье место в общем рейтинге с Ненецким АО и Сахалинской областью с оценкой 4,33, не занимает высшую строчку ни по одному из отдельных показателей, но входит в топ-тройку регионов по соотношению прожиточного минимума и средней зарплаты (второе место) и по собственно зарплатам (третье).

При этом Ненецкий АО оказался на первом месте по показателям объема регионального продукта на душу экономически активного населения и всего населения, а для Сахалинской области самое высокое место в отдельных рейтингах — третье (по соотношению прожиточного минимума и средней зарплаты).

Всего в рейтинг вошли 39 регионов, между которыми распределено 30 мест. Четвертую и пятую позиции занимают Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ соответственно, шестую делят Мурманская область и Якутия, места с седьмого по 11-е занимают Санкт-Петербург, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская и Московская области.

Иркутская область и Камчатский край разделили 12-е место, 13-ю строчку заняла Ленинградская область, 14-ю — Кемеровская область и Хабаровский край, позиции с 15-й по 19-ю — Татарстан, Свердловская, Калужская, Томская области и Карелия.



В последнюю десятку вошли Вологодская, Амурская области (разделили 20-е место), Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край (места с 21-го по 24-е), Белгородская область, Пермский край (25-е), Тульская область (26-е), Забайкальский край, Омская область (27-е), Астраханская, Новосибирская области (28-е), а также Самарская и Липецкая области (29-е и 30-е места соответственно).

Ранее Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг регионов по показателям экономической устойчивости.

Ася ШАЛИМОВА