Самыми востребованными сервисами МФЦ в конце 2020-го — первой половине 2021-го стали услуги Росреестра, МВД и ПФР, по которым в совокупности было принято более 41 млн обращений, пишут «Известия» . Это следует из мониторинга ЦСР. Многие услуги в МФЦ можно было получить в упрощенном порядке с помощью электронной почты, телефонов, системы межведомственного взаимодействия и других механизмов.

В список наиболее популярных сервисов попали государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности (Росреестр, 22 млн обращений); регистрационный учет граждан (МВД, 7,4 млн); предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр, 6,2 млн); выдача, замена российских паспортов (МВД, 3 млн); выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (МВД, 1 млн); получение СНИЛС (ПФР, более 800 тыс.); осуществление миграционного учета (МВД, более 700 тыс.); выдача гражданам справок о размере пенсий (ПФР, 450 тыс.).

По состоянию на 21 июля 2021-го в работе МФЦ произошло несколько изменений: на 21% сократилось число центров, работающих только по предварительной записи, и на 57% — тех, кто предоставляет урезанный перечень услуг, на 45% меньше стало МФЦ, которые сократили окна обслуживания, на 7% выросло число центров, организующих сервисы в выездном режиме.

В МФЦ гражданам будут выдавать электронные дубликаты документов и помогут освоить цифровые сервисы Сотрудники многофункциональных центров помогут гражданам освоить возможности цифровых сервисов; также в МФЦ можно будет получать электронные дубликаты документов. Как сообщают в Минэкономразвития , соответствующее постановление, расширяющее функционал центров «Мои документы», подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В Росреестре сообщили, что через МФЦ предоставляется более 90% услуг организации, наиболее востребованные — запросы сведений из ЕГРН, кадастровый учет и регистрация прав. С февраля 2021 года в МФЦ можно подавать документы по экстерриториальному принципу. По словам замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, в 2020 году заявители меньше обращались за услугами по оформлению заграничных паспортов, водительских удостоверений, справок МВД, сертификатов на материнский капитал.

Как отметил доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Илья Маркин, перечисленные в мониторинге услуги были популярными всегда, поэтому тот факт, что и во время пандемии они сохранили лидерство, вполне закономерен. По его мнению, несмотря на перевод госуслуг в дистанционный формат, необходимость в физической инфраструктуре МФЦ в будущем все равно сохранится. Без живого контакта очень трудно, кроме того, многие россияне предпочитают иметь в бумажном виде важные документы.