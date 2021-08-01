



Ставки по ипотеке с низким первым взносом начнут расти

С 1 августа вступает в силу решение совета директоров Банка России о повышении надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%). Регулятор принял его еще в мае, увидев признаки перегрева на рынке ипотеки и снижение качества ипотечных кредитов. За I квартал 2021 года жилье в РФ подорожало на вторичном рынке на 13,6%, а на первичном рынке — на 17,6%. На рынке новостроек банки увеличили долю кредитов с низким первым взносом (менее 20%) с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021-го, что отчасти связано с мягкими условиями льготных госпрограмм. Следствием решения Банка России, скорее всего, станет рост ставок по кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20% для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Хлеб подорожает из-за роста цен на сырье и упаковку

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7—12%, сообщает ТАСС. Причина в увеличении расходов производителей на сырье и упаковку: например, на маргарин на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. Компенсация из бюджета в размере 2 тыс. рублей за тонну хлеба не полностью компенсирует рост цен на сырье. В дальнейшем Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки.

Семьи школьников получат единовременную выплату

В августе семьи, в которых есть школьники в возрасте от шести до 17 лет, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для подготовки детей к новому учебному году. Инвалидам и людям с ограниченными физическими возможностями выплату произведут, даже если им от 18 до 23 лет, но они учатся по основным общеобразовательным программам. Прием заявок на пособие начался 15 июля и продлится до 1 ноября.

💰Fingram: как оформить выплату в 10 тыс. рублей на ребенка от шести до 17 лет Чтобы не запутаться в многообразии детских выплат в этом году, рассматриваем их отдельно. Сегодня речь пойдет о единовременной выплате на российских школьников от шести до 17 лет, которая предусмотрена всем детям, подходящим по возрасту. Как ее оформить и получить — в новом выпуске Fingram.

Традиционный перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа произойдет перерасчет страховых пенсий по старости и по инвалидности для пожилых людей, за которых их работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы. Размер прибавки носит индивидуальный характер и зависит от размера зарплаты и начисленных страховых взносов, но максимальное увеличение не превысит три индивидуальных пенсионных коэффициента (в 2021 году он равен 98,86 рубля).

Налоговый вычет за занятия спортом

С 1 августа вводится новый социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. «Спортивный» вычет будет рассчитываться из фактически понесенных расходов, но не превышать 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. То есть максимальный размер компенсации из бюджета не превысит 15,6 тыс. рублей. Вычет можно будет применить к доходам, полученным начиная с 1 января 2022 года. Воспользоваться правом на его оформление можно в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Льготы для путешественников на авиаперелеты и ж/д билеты

В августе можно приобрести льготные авиабилеты при едином бронировании сразу на ребенка и взрослого, который его сопровождает. В утвержденном правительством списке 46 направлений, в том числе крупные города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Иркутск, Воронеж, Екатеринбург. В зависимости от маршрута цена билета будет от 4 191 до 10 953 рублей.

На скидки в августе могут рассчитывать и путешествующие на поездах дальнего следования. Так, например, если купить билет в плацкартный вагон на верхнюю боковую полку, можно сэкономить до 30% стоимости билета. Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам в любом направлении. Просубсидирует льготы правительство в рамках программы туристического кэшбэка.

Иностранные туристы могут получить визу на полгода

25 августа вступают в силу изменения в закон о порядке въезда и выезда, которые предусматривают, что при наличии забронированного номера в гостинице, внесенной в федеральный реестр, зарубежный турист может получить визу на срок до шести месяцев. Ранее туристическую визу можно было получить на период до одного месяца или до полугода на основе «принципа взаимности» с другим государством. Нововведение должно способствовать развитию туристической отрасли России.

Ольга КОТЕНЕВА

