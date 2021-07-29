Объем международных резервов РФ на 23 июля составил 594,5 млрд долларов против 597,4 млрд на 16 июля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель сократился на 2,9 млрд долларов.

Уменьшение резервов на 0,5% за неделю произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). Согласно уточненным данным, за первое полугодие 2021-го резервы сократились на 4 млрд долларов. При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

