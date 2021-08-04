Росреестр внес в правительство РФ законопроект об упрощенном оформлении некоторых видов недвижимости, который получил название «дачной амнистии 2.0», сообщил в среду руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы внесли в правительство РФ 30 июня 2021 года законопроект, который называем у себя «дачная амнистия 2.0». Он учитывает опыт, который был накоплен с 2006 года. Напомню, дачной амнистией воспользовались почти 14 миллионов человек», — сказал Скуфинский.

Он пояснил, что до 2001 года у граждан были такие права, как пожизненно наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование. Законопроект предусматривает возможность переоформлять в силу закона эти права в собственность. «То есть без каких-либо затрат, в силу закона. И граждане смогут продавать, покупать и вовлечь в гражданский оборот такие объекты. Это очень важно. Таких объектов сотни тысяч», — сказал глава Росреестра.

Кроме того, на сегодня действуют два порядка оформления прав на земли, на объекты капитального строительства — это уведомительный порядок (четыре процедуры, растянутые во времени, четыре документа) и декларативный порядок, когда приходишь в МФЦ, приносишь один документ, и Росреестр оформляет права в силу одного документа, пояснил Скуфинский. «Мы в законопроекте предусмотрели отмену уведомительного порядка. Оставляем только декларативный порядок — одна процедура, высокая скорость, потому что людей пугает наличие двух порядков», — сказал он.

​Мишустин призвал проводить «гаражную амнистию» комфортно для россиян Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Росреестра Олега Скуфинского организовать работу по оформлению гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии» максимально комфортно для россиян, чтобы все шло четко и без сбоев.



Еще одна норма законопроекта касается ранее учтенных земельных участков, права на которые возникли до 1998 года. «На них не оформлены границы. И человеку сегодня надо ходить в суды и доказывать, что ты владеешь землей в существующих границах 15 лет. Мы это бремя доказательства в законопроекте исключаем для граждан. И, по сути, права на такие объекты смогут быть оформлены по забору — по факту фактического использования», — отметил руководитель ведомства.

По его словам, законопроект также решает проблему с оформлением территорий при многоквартирных домах, на которое зачастую уходят годы. «Стоимость проекта межевания, который предусмотрен сегодня законом, — более миллиона рублей. У муниципалитетов не всегда находятся средства на это», — сказал Скуфинский. Росреестр предлагает на основе простого документа — схемы размещения земельного участка — оформлять права на придомовую территорию. «Такой механизм уже отработан. Или человек, который пользуется компьютером, или кадастровый инженер при средней стоимости 15 тысяч рублей на дом — могут оформить права на землю. Это целый пакет новаций, которые предусмотрены этим законопроектом, они позволят нашим гражданам оформить права и на землю, и на дома, которые ранее не были оформлены», — заключил руководитель ведомства.