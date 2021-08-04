Группа компаний «Шоколадница» присоединилась к программе лояльности СберБанка «СберСпасибо», говорится в пресс-релизе кредитного учреждения.

Акция действует в заведениях «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Кофе Хауз New», «Ваби Саби» и Panda Express в Москве и Московской области, где участники программы «СберСпасибо» смогут обменять накопленные бонусы на скидку до 99% стоимости заказа. Предложения действительны при совершении оплаты на кассе и списании от 250 бонусов, при этом один бонус равен 1 рублю.

Кроме того, в заведениях группы бонусы «СберСпасибо» можно будет не только потратить, но и получить. Они будут начисляться при оплате заказов картой СберБанка в размере 10% от стоимости покупки.

Ранее ГК «Шоколадница» начала открывать в СберБанке кофейные зоны в формате навынос. Первая точка в офисе банка работает в Воронеже, в дальнейшем планируется развитие кофейных зон в отделениях «Сбера» в других регионах присутствия.

Данил КЛЯХИН