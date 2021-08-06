Повышенный налог на добычу полезных ископаемых для компаний, занятых в металлургической промышленности, будет введен с 2022 года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» (трансляцию вел телеканал «Россия 24»), передает РБК.

«Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал президент.

Он отметил, что цены на мировых рынках выросли и производители металлов стараются извлечь максимальную прибыль, «вытаскивая туда» свою продукцию. «Это ведет к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен. <...> Можем ли мы внутри страны и должны ли мы принимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем», — подчеркнул Путин.

В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил российские металлургические компании в том, что они фоне пандемии коронавируса «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа и неправомерно получили примерно 100 млрд рублей дохода (прим. Банки.ру).