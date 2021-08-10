Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях снизились в июне по сравнению с маем 2020 года, при этом автокредиты стали дороже. Ставки по корпоративным кредитам, в том числе по кредитам малому бизнесу, выросли, свидетельствует обновленная во вторник инфографика ЦБ по кредитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по кредитам физическим лицам срочностью до года составила в июне 13,42%, что на 0,32 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по кредитам на сроки больше года равнялась 10,19% (минус 0,26 п. п. к маю). По сравнению с июнем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным розничным кредитам оказались ниже на 0,54 и 1,21 п. п. соответственно.

Отдельно приводятся ставки по выдаваемым гражданам автокредитам, составившие в июне 9,54% при сроке до года (плюс 0,94 п. п. к маю) и 12,61% при сроке свыше года (плюс 0,18 п. п.). В годовом выражении ставка по краткосрочным автокредитам повысилась на 0,93 п. п., по долгосрочным — уменьшилась на 0,25 п. п.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ставки по кредитам нефинансовым организациям в июне выросли: по краткосрочным — на 0,16 п. п. к маю, до 6,65%, по долгосрочным — на 0,43 п. п., до 7,64%. Отдельно для субъектов малого и среднего предпринимательства ставки повысились на 0,01 и 0,83 п. п. соответственно, составив 8,36% по краткосрочным (до года) кредитам и 8,52% — по долгосрочным. В годовом выражении краткосрочные кредиты для нефинансовых организаций стали дешевле на 0,24 п. п. (для субъектов МСП — на 0,98 п. п.), долгосрочные — дороже на 0,51 п. п. (для субъектов МСП — на 1,47 п. п.).



Напомним, в июне этого года имело место третье по счету в этом году повышение ключевой ставки ЦБ (до 5,5% начиная с 15 июня). Тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что предыдущие повышения ставки, мартовское и апрельское, еще не полностью учтены в банковских ставках. После последнего повышения в июле ключевая ставка равна 6,5% годовых (с 26 июля). В общей сложности в этом году ЦБ повысил ключевую ставку на 2,25 п. п. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.