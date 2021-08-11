Акции какой компании рекомендуют к покупке максимальное число аналитиков? Есть идеи, как заработать на рынке женского нижнего белья... Подробности в нашей еженедельной подборке.

На прошлой неделе топ идей возглавляли акции «Газпрома». Их наперебой предлагают к покупке аналитики нескольких брокерских домов, а максимальную целевую цену (с потенциалом роста в 40%) назначили в СберБанке.

Валюта

Директор по инвестициям «Сбер Управление активами» Ренат Малин считает, что дальнейшая динамика рубля, который заметно ослаб на прошедшей неделе, будет увязана с отношением глобальных инвесторов к активам в развивающихся странах, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. Учитывая откат в котировках нефти марки Brent к 70 долларам за баррель, эксперт ожидает умеренного ослабления рубля. По его оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 73—74 рубля за доллар.

Аналогичные факторы влияния на рубль называет и эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Он отмечает, что повышение ключевой ставки от Банка России все еще служит хорошей поддержкой национальной валюты. Аналитик считает маловероятным преодоление порога 74,5 рубля за доллар, вместе с тем курс на удешевление рубля будет виден, если цена за американскую валюту опустится ниже 73,5 рубля.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Газпром» (GAZP), три месяца. Целевая цена — 350 рублей. Потенциал роста — 23% («Финам»).

В компании «Финам» уверены, что рост акций отстал от динамики цен на газ (цена фьючерсного контракта в Европе на сентябрь 2021 года за 1 тыс. куб. м превышает 540 долларов США). В этом расхождении аналитики видят недооцененность стоимости компании. Фактором роста также может послужить высокий спрос на газ в Европе из-за холодной зимы и жаркого лета. Рекомендуют акции компании к покупке (с разными целевыми ценами) также в «Алор Брокере», «Фридом Финансе» и «Открытие Брокере». Аналитики SberCIB Investment Research считают, что за год цена на акции компании вырастет до 410 рублей (на 40%).

«Самолет» (SMLT), 12 месяцев. Целевая цена — 2,8 тыс. рублей. Потенциал роста — 2,3% («ВТБ Капитал»).

Аналитики «ВТБ Капитала» повысили целевую цену по акциям девелоперской компании на 65% с новой рекомендацией «покупать». Оптимизма добавили прогнозы повышения продаж недвижимости на 11% в 2021—2025 годах. Они основаны в том числе и на статистике роста цен на жилье в Москве (во II квартале они были выше на 35%, чем цены в тот же период в 2020-м). Кроме того, «Самолет» — один из крупнейших землевладельцев в стране (20 млн кв. м). По расчетам «Финама», годовой дивиденд на акцию этой компании может достигнуть 83 рублей с доходностью 3,5%. Но пока акции «Самолета», по их мнению, выглядят сильно перекупленными. За понедельник и вторник акции выросли с 2 464 до 2 730 рублей (до целевой цены, установленной ВТБ, осталось совсем немного). В случае коррекции снова будет рекомендация «покупать».

«ТГК-1» (TGKA), 12 месяцев. Целевая цена — 0,017 рубля. Потенциал роста — примерно 50% (SberCIB).

Компания опубликовала отчетность по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за II квартал 2021 года. Выручка, доход до вычета процентов на кредиты, налогов и амортизации (EBITDA) и чистая прибыль выросли соответственно на 15%, 20% и 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, по итогам квартала компания значительно сократила убыток после обесценения своих активов, отметили в SberCIB Investment Research. Если компания выплатит акционерам 50% от прибыли за 2021 год, на дивиденды могут перечислить 4 млрд рублей. С учетом действующих цен на акции «ТГК-1» дивидендная доходность по ним составит 9%.

«Сегежа» (GGZH), 12 месяцев. Целевая цена — 10,2 рубля. Потенциал роста — 42% (ИФК «Солид», аналитик Дмитрий Донецкий).

Компания — номер три среди российских лесопромышленных холдингов и единственный представитель отрасли на бирже. Аналитику «Солид» понравились рост производства и улучшение операционной эффективности «Сегежа». К 2023 году эти факторы должны удвоить выручку и утроить доходы от операционной деятельности. Высокая доля валютной выручки защищает результаты работы компании от девальвации рубля, а самообеспеченность сырьем — от волатильности цен.

«Ленэнерго» (LSNGP, привилегированные), 12 месяцев. Целевая цена — 187,9 рубля. Потенциал роста — 14,5% («Открытие Research»).

Эксперты «Открытия» отмечают, после госсубсидии на 32 млрд рублей в 2015 году «Ленэнерго» дела компании уверенно идут в гору, это обеспечивает стабильно высокий дивиденд для владельцев привилегированных акций. По уставу 10% чистой прибыли по РСБУ. По итогам полугодия 2021-го прибыль компании выросла по сравнению с прошлым годом фундаментально (выручка от основной деятельности опережает повышение ее себестоимости). Итоговая чистая прибыль может составить 20 млрд рублей. Как следствие, дивидендные выплаты на одну привилегированную акцию достигнут 22 рублей. Риск — низкая ликвидность «префов» позволяет инвесторам держать только небольшую их долю в портфеле.

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Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Micron Technology (MU), 12 месяцев. Целевая цена — 94 доллара. Потенциал роста — 20% («Фридом Финанс», аналитик Евгений Миронюк).

Micron производит электронные носители информации и выглядит привлекательно для включения в долгосрочный инвестиционный портфель. Компания объявила, что намерена увеличить расходы на производство нового поколения микросхем. В июне она оценивала свои капитальные затраты на 2021 год выше 9,5 млрд долларов. Micron удерживает технологическое лидерство в производстве полупроводников и компонентов для чипов памяти. Продукция компании пользуется стабильным спросом.

Vanguard Information Technology ETF (VGT), 12 месяцев. Целевая цена — 490,6 доллара. Потенциал роста — 19%.

Это биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. В самом индексе — акции крупных, средних и малых технологических компаний США. По состоянию на конец июня 2021 года в его портфель входят ценные бумаги 357 американских эмитентов, а стоимость чистых активов превышает 49 млрд долларов. Самые крупные доли в составе фонда приходятся на акции Apple, Microsoft и Nvidia. К факторам роста хайтека аналитики «Финама» относят: распространение технологии 5G, расширение мощностей дата-центров, рост потребности бизнеса в кибербезопасности, внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения.

Deutsche Telekom (DTEGY), 12 месяцев. Целевая цена — 25 долларов. Потенциал роста — 20% («ВТБ Капитал»).

Это одна из ведущих интегрированных телекоммуникационных компаний в мире. В ВТБ от активов этого эмитента ожидают высокую дивидендную доходность за 2021 год (более 3% в евро). У компании стабильный рост абонентской базы, выручки и денежного потока, к тому же она разрабатывает инновационные продукты, в том числе создает платежную систему на основе блокчейна совместно с компанией Andreessen Horowitz.

DXC Technology (DXC), 12 месяцев. Целевая цена — 47 долларов. Потенциал роста — 16,53% («Открытие Брокер», аналитик Иван Авсейко).

По итогам I квартала 2022 года (период финансовой отчетности в США может опережать фактическое время) у американской IT-компании снижение выручки на 3%. Это связано с тем, что компания избавилась от проблемных структур своего бизнеса. Новому менеджменту удалось уменьшить темпы снижения выручки. И первые результаты уже радуют аналитиков — рост операционной маржи до 8% — лучший показатель за последние пять кварталов. В пользу этого эмитента говорит и то, что у DXC растет спрос на ее технологические решения в области аналитики и инженерных проблем.

Alibaba (BABA), 12 месяцев. Целевая цена — 227 долларов. Потенциал роста — 15% («БКС Мир инвестиций»).

Аналитики БКС считают, акции крупнейшей в мире (по количеству магазинов-партнеров) торговой платформы фундаментально недооценены, а в них сохраняется потенциал роста. И это вопреки негативным новостям вокруг компании в последний год.

Новые инструменты на российских биржах

На Санкт-Петербургской бирже с 6 августа в обращение вышли акции компании по торговле ураном Cameco Corporation (CCJ), сети магазинов по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret (VSCO) и логистической компании GXO Logistics (GXO). Самая бурная жизнь, конечно, у акций магазинов женского белья, в прошедший понедельник акции Victoria's Secret подскакивали на 20% Недавно материнская компания L Brands, один из крупных ретейлеров модной одежды, выделила Victoria's Secret из состава компании, сделав ее публичной. На российском рынке компания стартовала с ценой более 59 долларов за акцию, теперь котировки превышают 70 долларов.

Еще одна новинка на Московской бирже из сектора коллективных инвестиций — рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Фонд денежного рынка» (RCMM). В составе — инструменты денежного рынка с их минимальной волатильностью и невысокой доходностью. Актив может быть интересен инвесторам после продажи акций во время повышенной волатильности рынка (собственно «уйти в кэш» в реальности чаще всего означает продажу акций и одновременную покупку таких инструментов, как паи, а вовсе не складирование денег без движения на счетах).

Крупнейший отечественный сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости Cian.ru готовится к выходу на фондовый рынок. Координировать первичное размещение компании будут Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan (согласно сообщению агентства Bloomberg). Не исключено, что Cian.ru может стать публичной компанией уже в этом году. Ее выручка в 2020 году выросла на 14% и составила 4,1 млрд рублей, по данным системы «СПАРК-Интерфакс». За тот же год сервис подбора недвижимости получил чистую прибыль в 67 млн рублей (против убытка в 597 млн в 2019-м).

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.