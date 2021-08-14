🔸 Повышенная ставка, но не для всех и не навсегда. О самых прибыльных накопительных счетах августа и их подводных камнях читайте в «Разборе Банки.ру».

🔸 Приобретая жилую недвижимость в ипотеку, можно рассчитывать на определенные льготы. В их числе налоговый вычет и особые условия получения ипотеки для определенных категорий граждан. О том, на какие льготы могут рассчитывать ипотечники, читайте в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Старая добрая недвижимость всегда в цене — привычный для России стереотип. Поэтому многие считают, что, раскошелившись на покупку квартиры, апартаментов или загородного дома, смогут получать доход многие годы. Эта модель заработка кажется наиболее понятной. О том, как лучше делать деньги на недвижимости, читайте в новом эпизоде сериала Банки.ру «Закрытые».



🔸 На российском фондовом рынке появилось новое предложение для консервативных инвесторов — два новых биржевых фонда, ориентированных на следование индексам отечественных и иностранных облигаций. Чем может заинтересовать такой вариант, узнаем из «Разбора Банки.ру».



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🔸 Год выдался «ударным» с точки зрения природных катаклизмов. В правительстве задумались об обязательном страховании в районах с высокими рисками ЧС. Но пока надежда — на добровольные полисы. О том, всегда ли они могут помочь, выясняем в публикации.

🔸 Контент-маркетолог финансового супермаркета Банки.ру Алена Хандурина решила попробовать свои силы на фондовом рынке в 2017 году, когда инвестирование увлекало еще немногих. О ее инвестиционном эксперименте читайте в материале «Личный опыт».