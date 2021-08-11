СберБанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам КС Банка, в отношении которого 6 августа 2021 года наступил страховой случай. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

По оценкам АСВ, возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов получат 99,5% вкладчиков КС Банка.

В сообщении агентства указано, что в целях обеспечения максимально оперативного осуществления выплат и создания комфортных условий для их получения выплаты будут организованы в населенных пунктах, где имелись структурные подразделения КС Банка. Для этого будут задействованы 126 структурных подразделений СберБанка в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе в Мордовии — 36 структурных подразделений, расположенных во всех районах республики.

Вкладчики КС Банка, которые одновременно являются клиентами «Сбера», смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

В АСВ отметили, что о дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно не позднее 13 августа 2021 года.

Лицензию на осуществление банковских операций у КС Банка (регистрационный номер 1752, Саранск) Банк России отозвал приказом от 6 августа 2021 года.

Напомним, размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).