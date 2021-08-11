Рост реального ВВП на 4%, инфляция в 5,8%, ключевая ставка Банка России на уровне примерно 6,77% годовых — такой консенсус-прогноз на 2021 год был получен по результатам опроса российских и зарубежных экспертов, который провел институт «Центр развития» НИУ «ВШЭ».

В сообщении института указано, что очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики до 2027 года проводился с 27 июля по 9 августа 2021 года. В нем приняли участие 28 экспертов из России и других стран — представители банков, научных центров и институтов. Эксперты давали свои прогнозы по ряду экономических показателей, на основании их ответов были формированы консенсус-прогнозы.

Согласно консенсус-прогнозу, по итогам 2021 года ВВП РФ вырастет на 4%, уровень безработицы составит 5,1%, а прирост индекса потребительских цен ожидается на уровне 5,8%. На конец года ключевая ставка ЦБ составит 6,77% годовых, курс доллара — 73,3 рубля, следует из представленных данных. По мнению экспертов, среднегодовая цена нефти Urals составит 66,5 доллара за баррель.

Таким образом, ожидания отличаются от апрельского консенсус-прогноза, в котором эксперты предполагали годовой рост ВВП на 3,1%, уровень безработицы в 5,3%, прирост индекса потребительских цен на 4,7%, ключевую ставку ЦБ на конец года в 5,48%, среднегодовую цену нефти Urals на уровне 60,1 доллара за баррель. Неизменным в обоих консенсус-прогнозах остался ожидаемый на конец 2021 года курс доллара — 73,3 рубля.

В комментарии к консенсус-прогнозу причиной пересмотра экспертами ожиданий по росту ВВП в 2021 году названо более быстрое, нежели ожидалось, восстановление российской экономики после глубокого спада, вызванного частичным локдауном в апреле — мае прошлого года. «Однако нельзя не обратить внимание на то, что оптимизм экспертов фактически ограничен текущим годом... Для периода с 2023 по 2027 год консенсус-прогнозы по-прежнему предполагают, что в долгосрочной перспективе российская экономика будет расти темпом около 2% в год — именно эта величина по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России», — сказано в комментарии.

В перспективе до 2027 года консенсус-прогноз предполагает постепенное снижение уровня безработицы до показателя 4,5%, уменьшение индекса потребительских цен до 3,8%, снижение ключевой ставки ЦБ до значения 5,17% годовых, рост курса доллара до уровня 81,2 рубля и цену на нефть Urals в пределах 61,1 доллара за баррель.

Напомним, что в конце июля МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году. А спустя несколько дней Минэкономразвития заявило о признаках замедления восстановительного роста ВВП РФ.