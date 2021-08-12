Решение о целесообразности пересмотра цели по инфляции может быть принято Банком России к середине 2022 года, следует из материалов обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Напомним, в июне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в текущем году планирует провести глубинный анализ целей и инструментов денежно-кредитной политики. Она отметила, что таргетированию инфляции в России уже пять лет, и дала понять, что цель ЦБ по инфляции на уровне 4% «соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время».

В конце июля Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля, заявила, что Центробанк считает нецелесообразным повышать таргет по инфляции и если цель будет пересматриваться, то скорее в сторону понижения. «Инфляция выше 4% в долгосрочном плане уже не имеет тех преимуществ, которые дает в целом устойчиво низкая инфляция. То есть возникают вопросы и у людей, и у бизнеса с точки зрения планирования результатов. Плюс к этому — чем выше числовое значение инфляции, тем она более волатильна», — поясняла она.



«Резкое повышение ключевой ставки… подтвердило готовность Банка России к решительным действиям для возврата инфляции к цели 4%... Председатель Банка России заявила о возможности пересмотра цели по инфляции, и решение о целесообразности такого шага может быть принято к середине 2022 года», — отмечается в сегодняшнем материале.