Beluga за 4 999 рублей… это не прогноз стоимости бутылки премиальной водки через год! А ожидания по котировкам акций ее производителя. И как сделать прибыль в 14% годовых на облигациях «падших ангелов»? Подробности в нашей еженедельной подборке.

На прошлой неделе топ идей с максимальным потенциалом роста возглавляли акции водочной компании Beluga Group. По крайней мере аналитики Альфа-Банка уверены, что за год акции вырастут на 45%.

Валюта

В этом году у национальной валюты есть хорошие шансы к концу лета укрепиться ниже 73 к доллару, считают аналитики SberCIB Investment Research. В то же время риски для рубля прежде всего связаны с возможными стабилизационными мерами ФРС США из-за высокой инфляции и восстановления рынка труда. Если это произойдет, доллар укрепится глобально и рублю с высокой вероятностью не удержать позиций. К концу года аналитики банка ждут укрепления позиций рубля не менее 70 за 1 доллар США. Этому будут способствовать рост спроса иностранцев на ОФЗ. Госбумаги будут привлекать своими доходностями благодаря недавнему увеличению ключевой ставки.

Менее оптимистичны результаты нового опроса профессиональных прогнозистов, которые получил Центр развития НИУ ВШЭ. По общему мнению 28 экспертов (среди них и аналитики банков, и экономисты российских и международных организаций), новый год рубль встретит на уровне 73,3 к 1 доллару США.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

X5 Retail (FIVE), 12 месяцев. Целевая цена — 3 152 рубля. Потенциал роста — 29,4% («Велес Капитал», Артем Михайлин).

По оценке аналитика «Велес Капитала», финансовые результаты торговой компании за II квартал 2021 года оказались лучше его прогнозов по прибыли. Рентабельность EBITDA (дохода до вычета налогов, процентов по кредитов и амортизации) ретейлера составила 8,1%, немного ниже прошлогодних результатов за тот же период. В «Велес Капитале» не сомневаются, что группа добьется роста выручки не менее 10% (к уровню 2020 года) и рентабельности EBITDA не ниже 7%. Инвесторы могут рассмотреть этот актив.

Изучив ту же отчетность, аналитики Промсвязьбанка приходят к аналогичному выводу. Но их целевая цена ниже — 2 800 рублей (актуальные котировки пока на уровне 2 436 рублей).

«Белуга» (BELU), 12 месяцев. Целевая цена — 4 999 рублей. Потенциал роста — 45% (Альфа-Банк, Евгений Кипнис и Олеся Воробьева).

Аналитики Альфа-Банка сравнивают результаты Beluga Group c финансовыми показателями компании Stock Spirits. Они утверждают, что это ближайший аналог Beluga среди крупнейших мировых производителей ликеро-водочных изделий по объемам бизнеса. Кроме того, Stock Spirits является эксклюзивным дистрибьютором водки Beluga в Польше.

Портфель Beluga включает три торговые марки крепких алкогольных напитков, входящих в топ-30 мировых брендов по объемам продаж («Беленькая», «Архангельская» и «Царь»). По мнению аналитиков, продажи компании будут расти со среднегодовой скоростью 21—22% в прогнозе до 2023 года.

«Юнипро» (UPRO), 12 месяцев. Целевая цена — 3,17 рубля. Потенциал роста — 11,6% («Открытие», Алексей Павлов).

С мая энергокомпания «Юнипро» начала получать повышенную плату по договорам на поставки энергии от недавно запущенного третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Это улучшило финансовые показатели: чистая прибыль увеличилась, например, на 22,6% к результатам 2020 года. В середине года «Юнипро» уже выплатила 8 млрд рублей дивидендов, и в конце года компания пообещала распределить среди акционеров еще 12 млрд рублей прибыли. Общая доходность для держателей долевых бумаг при нынешних ценах на акции превысит 11%. Аналитики видят активы этого эмитента как сильную дивидендную историю в консервативном портфеле. Бумаги могут стать альтернативой облигациям. С позицией «Открытия» в этом смысле солидарны эксперты Промсвязьбанка и «Кит финанса».

«Норникель» (GMKN), 12 месяцев. Целевая цена — 31 738 рублей. Потенциал роста — 25% («Финам»).

В своей стратегии по сырьевому сектору аналитики «Финама» пишут, что интересны акции «Норникеля», который лидирует в мире по производству палладия и никеля (его доля рынка — 41% и 14% соответственно). Палладий, по их мнению, по-прежнему в дефиците, его перспективы связаны с наращиванием выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (палладий применяется в производстве катализаторов, снижающих уровень выбросов) и гибридных машин. У никеля тоже хорошие перспективы спроса от компаний, выпускающих аккумуляторные элементы и батареи. Потребность в них по всему миру за год выросла более чем на 10%. А Василий Сучков из «Велес Капитала» называет целевую цену ниже, чем в «Финаме» (30 570 рублей). На его взгляд, есть существенные риски:

наращивание долговой нагрузки из-за дисбаланса денежных потоков;

новые экологические штрафы;

возможная потеря позиций в индексах MSCI Russia к ноябрю 2021 года;

увеличение капитальных расходов (CAPEX);

неясны судьба соглашения по распределению дивидендов и формула их расчета после 2022 года.

На взгляд аналитика, высокие дивиденды в 2021—2022 годах могут компенсировать большую часть этих рисков.

«ЛУКОЙЛ» (LKOH), 12 месяцев. Целевая цена — 7 520 рублей. Потенциал роста — 15,9% (Промсвязьбанк).

Рост цен на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют ожидать сильных финансовых результатов «ЛУКОЙЛа» уже во II квартале. Это открывает новые перспективы акциям компании.

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Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Airbnb (ABNB), 12 месяцев. Целевая цена — 215 долларов. Потенциал роста — 44,6% («Фридом Финанс», Евгений Миронюк).

Акции Airbnb (ABNB), онлайн-площадки по краткосрочной аренде жилья, снова лихорадит от возможного влияния штамма «дельта» на показатели бизнеса компании. Инвесторы то избавляются от них, то выкупают вновь. Эта неопределенность оказалась сильнее, чем хорошие финансовые отчеты компании за II квартал 2021 года.

К факторам, усиливающим позиции компании, аналитик относит рост базы объявлений сервиса во время пандемии. Путешественники ориентированы на соблюдение социальной дистанции и больше интересуются съемом частных квартир и домов.

Ситуация в целом на рынке туристических услуг складывается в пользу Airbnb, считают во «Фридом Финансе». Все больше запрос у туристов на краткосрочную аренду. Те, кто планирует долгосрочное пребывание, например для удаленной работы, также выбирают частные объекты в Airbnb.

Dish Network (DISH), 12 месяцев. Целевая цена — 55 долларов. Потенциал роста — 27,5% («Фридом Финанс», Михаил Денисламов).

Результаты крупного американского провайдера спутникового и потокового телевидения за II квартал превзошли ожидания рынка. Выручка компании составила 4,49 млрд долларов, это выше прогноза в 4,43 млрд долларов. EBITDA превысила ожидания инвесторов: 1,08 млрд долларов против 943 млн долларов соответственно. Сокращение платной подписки за три месяца оказалось не таким критичным — 67 тыс. пользователей, а не возможные 126 тыс. У сервиса Sling TV, входящего в структуру Dish Network, увеличилась клиентская база до 2,44 млн против прогноза на снижение. Стабильность свободного денежного потока компании подтверждает рост выручки с каждого пользователя (ARPU) и снижение показателя оттока клиентов (Churn rate). Dish Network еще предстоят расходы до 10 млрд долларов в ближайшие семь лет на создание сети 5G. Это было одним из обязательств компании, когда она получила одобрение регулятора на укрупнение и возможность стать четвертым оператором мобильной связи в США. Финансирование инвестиций из собственных средств очень важна, поскольку открывает новые перспективы для развития Dish Network, напоминает аналитик.

Драйвером для роста акций станет и запуск пилотной версии сети связи Dish до конца III квартала.

Darden Restaurants (DRI), один — два месяца. Целевая цена — 170 долларов. Потенциал роста — 19% («Финам»).

Darden Restaurants — одна из крупнейших по выручке сетей ресторанов в США. Компания в выигрыше от возвращения к нормальной жизни и восстановления экономики США после кризиса в период пандемии. Результаты сети за IV квартал их финансового года оказались более убедительными: выручка взлетела на 79,45%, до 2,28 млрд долларов, а чистая прибыль достигла отметки в 269,3 млн долларов. Прибыль компании на акцию тоже превосходит прогнозы — 2,03 доллара по итогам квартала.

Mosaic (MOS), шесть месяцев. Целевая цена — 41 доллар. Потенциал роста — 26,2% («ВТБ капитал»).

Американский производитель минеральных удобрений выигрывает от подогрева цен на фосфорную подкормку для растений, и результаты продаж за III квартал 2021 года могут превзойти ожидания. Менеджмент Mosaic прогнозирует рост отпускных цен на 10—20% к уровню предыдущего квартала. По мнению аналитиков «ВТБ капитала», это даже слишком консервативная оценка с учетом, что Китай ограничивает экспорт фосфорных удобрений. При этом рост импортных пошлин на них из Марокко и России привел к перераспределению внутреннего рынка производителей США в пользу Mosaic.

Triton (TRTN), 12 месяцев. Целевая цена — 70 долларов. Потенциал роста — 31,1% («КИТ Финанс»).

Компания сдает интермодальные контейнеры (многооборотная тара для перевозки и хранения грузов) в долгосрочную аренду судоходным компаниям. Она — лидер рынка, в ее активе 4 млн штук контейнеров и шасси для из перевозки. Причем в 2021 году арендаторы заключали с Triton договоры в среднем на 13 лет, и почти все контейнеры в обороте. Спрос такой, что есть контракты на оборудование, которое Triton только планирует купить. За этот год активы компании вырастут на 25%, по расчетам аналитиков «КИТ Финанса».

Новые инструменты на российских биржах

На Московской бирже начались торги паями биржевого фонда «Атон — Высокодоходные российские облигации» (AMRH). Он ориентирован на рублевые облигации не присутствовавших до этого на долговом рынке эмитентов с выручкой в диапазоне от 8 млрд до 20 млрд рублей. Такие эмитенты платят рынку премию, на этом построена стратегия фонда. Старший аналитик «Атон» по облигациям Артем Привалов сообщил, что целевая доходность — более 10%. Дюрация (срок до погашения или ближайшего пут-опциона, который дает возможность продать облигации эмитенту) –– не более четырех лет.

На рынок вышли и паи биржевого фонда FinEx (FXRD) на облигации категории «падшие ангелы». В составе ETF — долговые бумаги компаний развитых рынков. Особенность эмитентов в том, что их рейтинг за последние пять лет был понижен с инвестиционного уровня до спекулятивного, но не ниже рейтинга «ВВ-» (то есть не «мусорные» облигации). Держатели ценных бумаг могут рассчитывать на регулярные дивиденды.

На Санкт-Петербургской бирже запущены в обращение акции Canadian National Railway Company (CNI), крупнейшей в Северной Америке железнодорожной сети, охватывающей территории Канады и США. Компания готовится купить более мелкого игрока на рынке перевозок — американскую компанию аналогичного профиля Kansas City Southern. Заключение сделки приведет к появлению первой железнодорожной сети, соединяющей территорию США, Мексику и Канаду.

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.