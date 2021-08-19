Объем международных резервов РФ на 13 августа составил 593,8 млрд долларов против 599,3 млрд долларов на 6 августа. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель уменьшился на 5,5 млрд долларов.

Сокращение резервов на 0,9% за неделю произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам семи месяцев 2021 года они увеличились примерно на 5,2 млрд долларов, показатель на начало дня 1 августа составил чуть больше 601 млрд. При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.