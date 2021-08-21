🔸 Центробанк в июле поднял ключевую ставку до 6,5%, поэтому банки сейчас тоже активно повышают проценты по своим депозитным продуктам. К таковым относятся и доходные карты, по которым обещают прибавку до 10% годовых, кэшбэк и бонусы. Лучшие предложения по картам, которые могут заменить вклад, собрали в «Разборе Банки.ру».

🔸 С 22 августа техосмотр больше не нужен для покупки ОСАГО. Автомобилистов пугают, что его отсутствие может стать причиной отказа в страховой выплате. О том, кому на самом деле может отказать страховая, узнаем из публикации.

🔸 Крупнейший онлайн-магазин Wildberries ввел наценку в 2% при оплате картами платежных систем Visa и Mastercard. В анонсе торговая площадка замаскировала нововведение под скидку при оплате картами «Мир», а также через платежные системы СБП и SberPay. В том, что это значит для потребителя, разбираемся здесь.

🔸 По всему миру (и даже в России) всерьез заговорили о развитии новых видов энергетики и транспорта, а значит, кто-то от этого процесса выиграет. Угадать, кто — значит, получить шанс сделать хорошую долгосрочную инвестицию. Эксперты из Goldman Sachs и JP Morgan сходятся во мнении, что из всех цветных металлов, спрос на которые вырастет в ближайшие годы, наибольшее внимание следует уделить самому обычному алюминию. О об этой инвестидее читайте в «Разборе Банки.ру».

🔸 Вы когда-нибудь заходили в «Народный рейтинг» Банки.ру? За каждым отзывом — живой человек со своей проблемой, решить которую с банками порой получается, только оставив отзыв в «Народном рейтинге». О том, как он работает и кому помогает, читайте в материале.

🔸 Возможна ли постоянная ставка на повышение котировок? Пристальное наблюдение за рынком, постоянный поиск достойных эмитентов съедят все ваше время. Если только за вас не сделают эту работу составители индекса. О плюсах и минусах фонда на «Индекс акций роста РФ» узнаем из «Разбора Банки.ру».