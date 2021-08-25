Более 40% годовых по акциям на американском рынке! Несмотря на почти беспрерывный рост более десяти лет, до сих пор есть возможности заработать на некоторых активах. Это идеи российских аналитиков, подробнее — в нашей подборке.



На прошлой неделе лучшей идеей для вложений в сегменте иностранных ценных бумаг с точки зрения потенциала роста котировок аналитики признали бумаги компании Cummins. Это необычно: акции компаний, связанных со строительным сектором, никто не относит к акциям роста. Но аналитики «Финама» считают, что инфраструктурный план президента США Джо Байдена способен дать «строителям» такой импульс.

Валюта

Ожидаемое ужесточение монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США, опасения распространения «дельта»-штамма, самой заразной версии коронавируса, со всеми сопутствующими последствиями пока сдерживают укрепление валют развивающихся рынков, в том числе российской. Однако аналитики Ситибанка ожидают, что средний курс по парам USD/RUB и EUR/RUB к декабрю текущего года может составить 72,4 и 85,2 соответственно.

До конца августа, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курсы останутся в диапазонах 72—75 рублей за доллар и 86—89 рублей за евро.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Аэрофлот» (AFLT), 18 месяцев. Целевая цена — 116 рублей. Потенциал роста — 70% («Финам»)

Аналитики «Финама» предлагают внимательнее присмотреться к «Аэрофлоту», крупнейшему национальному авиаперевозчику России с рыночной долей более 41%. В июне компания вчетверо перекрыла результаты за тот же период 2020 года по обслуживанию пассажиров — ее сервис получили свыше 2 млн человек. Аналитики Промсвязьбанка тоже отмечают тенденции в восстановлении пассажиропотока. Хотя их целевая цена заметно ниже — 88 рублей за акцию, это обеспечит около 30% доходности инвестиций на горизонте года.

Mail.ru Group (MAIL), 12 месяцев. Целевая цена — 2 530 рублей. Потенциал роста — 76% (ИФК «Солид», Дмитрий Донецкий)

Аналитик «Солида» отмечает, что Mail.ru — одна из двух главных интернет-компаний в России, с ноября 2020 года входит в индекс MSCI Russia. У этого эмитента, как и у ближайшего конкурента — «Яндекса», внутренние инвестиции идут на развитие бизнеса в основном через операционные траты на маркетинг и персонал. Поэтому эксперт инвестиционной компании предлагает к снижению доходности за счет роста таких расходов относиться, как к инвестициям. А они, как известно, необходимы для обеспечения хороших темпов роста дохода в будущем. Вот и Mail.ru Group во II квартале завершила все процессы с серьезными вложениями в развитие бизнеса, и теперь пришел выгодный для владельцев акций период роста доходов по всем фронтам. В этом уверяет менеджмент компании.

МТС (MTSS), 12 месяцев. Целевая цена — 388 рублей. Потенциал роста — 18% («Велес Капитал», Артем Михайлин)

Сильные результаты МТС за II квартал убедили аналитиков в оптимистическом будущем акций компании. Лучшие результаты среди направлений бизнеса — у МТС Банка, его выручка выросла на 43% в сравнении с тем же периодом 2020 года. Продажи товаров тоже дали плюс 28,2%. В целом выручка, операционная доходность и чистая прибыль превысили консенсус-прогноз российских аналитиков, который собирает «Интерфакс». «Атон» подтвердил, что активы МТС интересны с целевой ценой 395 рублей (потенциал роста от нынешних уровней — 20%). Аналитики Промсвязьбанка тоже рекомендуют этот актив с прогнозом в 382 рубля за акцию.

«Газпром нефть» (SIBN), 12 месяцев. Целевая цена — 490 рублей. Потенциал роста — 15% (Промсвязьбанк, Екатерина Крылова)

Аналитик ПСБ как особо положительный фактор отмечает рост рентабельности нефтекомпании по EBITDA (прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) до 30%. Также в пользу эмитента играет и общее улучшение основных финансовых показателей вслед за ростом цен на нефть и нефтепродукты.

«Русагро» (AGRO), 12 месяцев. Целевая цена — 1 323 рубля. Потенциал роста — 11% («ВТБ Мои инвестиции»)

Рекордная операционная прибыль «Русагро» (рост на 54% по результатам II квартала к показателям за тот же период 2020 года) подвигла аналитиков ВТБ на 13% повысить оценку справедливой цены акций «Русагро». Они также отмечают рост прибыльности компании в масложировом сегменте (до 13%; «Русагро» производит и продает майонез, маргарин, кетчуп и растительное масло) и мясном сегменте (до 14%; компания специализируется на свиноводстве). Повышение прибыльности случилось благодаря росту цен на продовольственные товары. Аналитики «Финама» как инвестиционную идею предлагают приобретение акций компании с целью 1 400 рублей за акцию на горизонте двух — девяти недель. Если они правы, потенциал роста котировок на достаточно коротком промежутке времени составляет около 21%.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Cummins (CMI), 12 месяцев. Целевая цена — 344,7 доллара. Потенциал роста — 46% («Финам»)

Аналитики «Финама» предлагают сделать ставку на строительную отрасль США. У нее есть перспективы благодаря плану президента Джо Байдена по обновлению инфраструктуры и промышленности на 1 трлн долларов. Интересно, по мнению аналитиков «Финама», выглядит компания Cummins, американский производитель дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов. По итогам II квартала выручка производителя взлетела на 59% в сравнении с результатами 2020 года (до 6,1 млрд долларов). И, по прогнозам, в следующем году вырастет еще на 24% из-за глобального спроса на строительную технику.

Take-Two Interactive (TTWO), 12 месяцев. Целевая цена — 212 долларов. Потенциал роста — 30% («ВТБ Мои инвестиции»)

Аналитики ВТБ считают перспективными резко подешевевшие акции компании по разработке игр (она создала, например, серию GTA). Покупка акций «на дне» стала возможной из-за того, что бумаги подешевели, когда компания перенесла дату выхода двух новых игр в 2022 году. Как следствие, прогнозы по доходам оказались умеренными и разочаровали инвесторов. Те стали продавать акции. Вторая волна распродаж произошла на фоне харассмент-скандала вокруг еще одного известного разработчика игр Activision Blizzard, скандал этот привел к снижению цен на акции и других компаний отрасли. В ВТБ считают, что сейчас бизнес компании значительно недооценен относительно перспектив роста: только в 2022 году Take-Two Interactive планирует выпустить более 20 игр и шесть обновлений, а на 2023—2024 годы намечено еще около 40 обновлений и новых релизов.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), 12 месяцев. Целевая цена — 136 долларов. Потенциал роста — 22% («Фридом Финанс», директор аналитического департамента Вадим Меркулов)

Этот эмитент — крупнейший контрактный производитель компьютерных чипов в мире. Согласно оценкам самой компании, по итогам 2020 года ей принадлежало 50% рынка контрактного производства (у Samsung, ближайшего конкурента, менее 20%). Taiwan Semiconductor Manufacturing Company первой освоила производство решений на базе 5-нанометрового процессора (это самый современный чип, он содержит более 10 млрд транзисторов). Сейчас тестируются образцы с технологией «3 нанометра», с ними, как ожидается, компания выйдет на рынок в 2022 году — как минимум на полгода раньше Samsung. По мнению Вадима Меркулова, лидирующее положение в отрасли, агрессивная стратегия развития (компания активно открывает новые производства), устойчиво высокий спрос и перспектива сохранения дефицита полупроводников позволяют оценить Taiwan Semiconductor Manufacturing как одну из наиболее привлекательных для среднесрочных инвестиций компаний сектора.

Wallmart (WMT), 12 месяцев. Целевая цена — 164 доллара. Потенциал роста — 9% («Открытие Брокер», Алексей Корнилов)

В традиционных, офлайновых, магазинах в США восстанавливается спрос, по мере того как эпидемия коронавируса отступает. Аналитик считает, что начало школьного сезона может улучшить показатели компании по выручке: в прошлом году многие ученики оставались дома, и накопился отложенный спрос. Аналитик ожидает роста цены акций.

Apple (APPL), 12 месяцев. Целевая цена — 173 доллара. Потенциал роста — 18% («Синара»)

Аналитики инвестбанка считают, что перспективы роста выручки и прибыли недооценены в котировках. Ведь, по их мнению, сегменты сервисов и аксессуаров в ближайшие десять лет дадут прирост в выручке около 70%, показатели рентабельности заметно вырастут. Рисками называют в «Синаре» спад спроса на рынке смартфонов и ужесточение антимонопольного регулирования.

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Новые инструменты на российских биржах

На Санкт-Петербургской бирже 20 августа начата торговля акциями компаний Stellantis (тикер STLA) и Snowflake (SNOW).

Stellantis — транснациональный автоконцерн, образованный в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией Groupe PSA (основные марки — Citroën и Peugeot). До слияния и на рынке, и на бирже это были скорее компании-«лузеры». Но объединение дало им шанс, последние полгода компания показывает неплохие финансовые результаты, и котировки акций быстро растут.

Snowflake предоставляет облачные решения. Локдаун и самоизоляция населения принесли ей коммерческую выгоду. После IPO, проведенного в октябре прошлого года и крупнейшего на тот момент в отрасли, цена акций выросла уже более чем вдвое.

С 20 августа в листинг Московской биржи включены инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 7» (под управлением компании «Сбер Фонды недвижимости»). ЗПИФН доступен только квалифицированным инвесторам.

Компания «Финам» начала предоставлять своим клиентам доступ к торгам на Гонконгской фондовой бирже, занимающей шестое место в мировом рейтинге по капитализации эмитентов.

Предыдущий список лучших, по мнению аналитиков, идей для вложений — в инвестдайджесте от 18 августа. О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.

