Объем международных резервов РФ на 20 августа составил 595,6 млрд долларов против 593,8 млрд 13 августа 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 1,8 млрд долларов.

Увеличение резервов за неделю на 0,3% произошло «преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). По итогам семи месяцев 2021 года они увеличились примерно на 5,2 млрд долларов. При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.