🔸 Банковские и брокерские дома готовы хорошо платить, чтобы новички шли именно к ним: бонусы и подарки за открытие счетов, розыгрыши, конкурсы и старый добрый кэшбэк (рублями, а также ценными бумагами). Правда, победить бумажную бюрократию страховщикам пока не удается. В том, почему они до сих пор требуют оригиналы справок при урегулировании убытков, разбираемся в публикации.

🔸 Инвестору «подложили» кредит на фондовом рынке. Он купил на 750 тыс. рублей акции с использованием заемных средств («с плечом» — когда брокер предоставляет клиенту деньги взаймы). Когда акции резко подешевели, клиент решил их продать, но в приложении якобы произошел сбой. Как это возможно, рассказываем в статье.

🔸 ЦБ и Роскомнадзор рекомендуют банкам изменить подход к обработке персональных данных клиентов. В том, помогут ли регуляторы ограничить передачу данных третьим лицам и снизить риск утечек, разбираемся в материале.



🔸Некоторые категории россиян могут получить ипотеку по сниженной ставке при поддержке государства. В этом случае доходы, недополученные банками из-за разницы между рыночной процентной ставкой и ставкой по программам льготной ипотеки, при соблюдении ряда условий возмещаются государством. Разберемся, кто и на каких условиях может оформить ипотеку с господдержкой, в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Маркетолог Банки.ру Алексей Федоров сам управляет своим портфелем: следит за рынками и старается отыскать бумаги, на которых можно хорошо заработать. В этом ему помогает приложение Simply Wall Street, о котором он рассказывает в рубрике «Личный опыт».

🔸 Дебетовую Opencard банка «Открытие» до недавнего времени можно было смело включать в любой шорт-лист лучших кэшбэк-карт. Возврат по карте за покупки из некоторых категорий доходил до рекордных 11%. В августе 2021 года банк полностью реформировал кэшбэк-программу. Узнаем, что изменилось, из «Разбора Банки.ру».