Временная администрация по управлению банком «Мегаполис», лицензия которого была отозвана Центробанком РФ в марте 2021 года, по результатам обследования установила признаки сокрытия ранее выведенных активов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Временная администрация <…> по результатам обследования банка установила наличие признаков сокрытия ранее выведенных активов посредством совершения операций по уступке прав требований ссудной задолженности, а также кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность», — говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимости активов банка «Мегаполис» недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами. Напомним, ЦБ в середине мая этого года оценивал «дыру» в капитале «Мегаполиса» в 132 млн рублей по состоянию на дату отзыва лицензии. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики банк «Мегаполис» в июне 2021 года был признан банкротом.



Банк России направил информацию о финансовых операциях, осуществленных должностными лицами банка «Мегаполис», в Генеральную прокуратуру и следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Отзывая лицензию у «Мегаполиса», ЦБ отмечал, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

