Минцифры скорректировало требования, предъявляемые к компаниям-разработчикам для внесения их продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсант» . Из проекта следует, что разработчики будут обязаны подтверждать не только исключительные права, но и наличие в штате квалифицированных программистов, которые должны осуществлять техническую поддержку. Также в реестр теперь сможет попасть в том числе ПО, которым владеют российские компании, имеющие головной офис за рубежом. Единственное условие — в конечном итоге контроль над ними осуществляют российские граждане, юрлица или госорганы. В случае принятия поправки вступят в силу 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028-го.

Изменения в постановление были подготовлены по итогам обращения в Минцифры IT-компаний, рассказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Ранее ведомство предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО.

Появление формулировки о возможности включения в реестр продуктов, чьи разработчики могут иметь головную структуру за границей, скорее всего, выгодно очень крупным российским транснациональным компаниям, отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович. По словам председателя совета директоров компании «Базальт СПО» Алексея Смирнова, новые требования к фирме-заявителю удивили — у нее должны быть преимущественно российские владельцы, прямой или только косвенный контроль со стороны россиян; получается, что в реестре может оказаться софт, правообладатель которого не контролируется россиянами. Эксперты считают, что под такое определение подпадает, например, «Яндекс» или Mail.ru.

«Ростелеком» в отзыве на документ Минцифры назвал критерий о наличии в штате квалифицированных программистов «субъективным», так как неясно, каким образом в рамках экспертизы, проводимой для включения ПО в реестр, будет проверяться наличие у правообладателя в штате специалистов, их квалификация и количество. Многие российские правообладатели пользуются услугами внештатных специалистов и других организаций, а требование о наличии специалистов именно в штате может негативно сказаться на их интересах и привести к дополнительным необоснованным затратам, отметили в «Ростелекоме».

Предложенные изменения решают комплекс проблем, связанных с закупками ПО, уверен заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития Интернета Борис Едидин. В целом проект нацелен на минимизацию манипуляций с поставками софта, которые через материнские компании могут фактически контролироваться из-за рубежа, отметил эксперт.

Ранее Минцифры разработало новые критерии для российской электроники.