Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) предложила ЦБ увеличить сумму ежегодного налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет. Таким образом, налоговый вычет может вырасти до 130 тыс. рублей в год. Об этом говорится в предложениях ассоциации к проекту «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Ранее организация писала о таком предложении в совместном докладе с учеными РАНХиГС о развитии фондового рынка.

Также НАУФОР предлагает ввести инвестиционный счет «ИИС-образование» (ИИС-О), предназначенный для формирования сбережений с целью финансирования образования. Максимальная сумма взноса на ИИС-О должна быть не менее 2 млн рублей, отмечает организация. Такой взнос может вноситься частями или сразу.

Кроме того, ассоциация предлагает регулятору освободить инвесторов от налога дохода в виде валютной переоценки; наделить брокера функциями налогового агента по доходам розничных инвесторов по иностранным ценным бумагам; упростить идентификацию физических лиц – нерезидентов; отменить или снизить для нерезидентов налоги на доходы от операций с ценными бумагами, обращающимися на российском организованном рынке; отменить налоги на доходы нерезидентов по долговым ценным бумагам, обращающимся на российском организованном рынке; развивать рынок иностранных финансовых инструментов и отечественных финансовых инструментов в иностранной валюте.

Также НАУФОР предлагает распространить правила определения налогооблагаемого дохода по вкладам на облигации, обращающиеся на организованном рынке. Эти налоговые льготы были отменены в связи с отменой льгот по банковским вкладам, одновременно по банковским вкладам было введено исключение из налогооблагаемой базы дохода в сумме, равной произведению 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ. По облигациям этого не было сделано, что лишило налогообложение важной в ключевом вопросе нейтральности, заставляя граждан выбирать между вкладами или более рискованными финансовыми инструментами, игнорируя более надежные, но менее доходные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, говорится в сообщении ассоциации.