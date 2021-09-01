



Родители малышей смогут получать максимальные выплаты по больничному листу

С 1 сентября родители детей до семи лет включительно будут получать больничные по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка независимо от трудового стажа. Не будут зависеть выплаты и от того, находится ли ребенок на стационарном лечении или в амбулаторных условиях.

Для родителей детей старше восьми лет пособие по больничному листу будет рассчитываться по прежней схеме: за стаж работы менее пяти лет — 60% зарплаты, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%.

Единовременная выплата пенсионерам и военнослужащим

В сентябре пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Она не учитывается при определении права пенсионера на получение иных выплат и при предоставлении ему мер соцподдержки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов Федерации. В полном размере будет произведена выплата и людям, проживающим в организациях социального обслуживания.

Кроме того, единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей получат российские военнослужащие, а также курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов.

Педагоги-кураторы в колледжах получат доплату

С 1 сентября 2021 года педагоги-кураторы учебных групп в колледжах и техникумах, как и классные руководители в школах, будут ежемесячно получать по 5 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте Госдумы. Из федерального бюджета на это планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год. Дополнительные преференции предусмотрены также для молодых специалистов. Педагоги, только что окончившие вуз и выбравшие профессию учителя, могут рассчитывать на единовременное пособие, размер которого зависит от региона и других мер поддержки, например, предоставления им социального жилья или различных льгот при оформлении ипотеки.

Меняется порядок заполнения трудовых книжек

С 1 сентября вступает в силу приказ Минтруда РФ и начинает действовать новый порядок хранения и ведения трудовых книжек. Он предусматривает, что любой из нас может принять решение вести свою трудовую книжку в электронном виде либо продолжать вести ее на бумажном носителе. На сотрудников, которые впервые трудоустраиваются в 2021 году, нужно оформлять исключительно электронные трудовые книжки.

Стартует «гаражная амнистия»

С 1 сентября вступает в силу закон, позволяющий гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.

Обжаловать штрафы можно через «Госуслуги»

С 1 сентября 2021 года автомобилисты смогут удаленно обжаловать штрафы ГИБДД, выписанные по камерам. Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда.

Новые автомобили подорожают

Российский офис BMW предупредил, что весь модельный ряд в среднем подорожает с 1 сентября на 1,8%, сообщает AutoNews. Кроме того, подорожают отечественные автомобили Lada, причем уже в пятый раз в этом году, следует из разосланного дилерам письма. Среди основных причин дефицита автомобилей специалисты выделяют проблемы с логистикой, рост цен на сырье и нехватку полупроводников.

Электронный сертификат для инвалидов

С 26 сентября к способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, помимо их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще один — электронный сертификат. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.

С 1 сентября по 1 декабря разыграют по 100 тыс. рублей среди вакцинированных

Среди вакцинированных от коронавируса россиян старше 18 лет разыграют призы по 100 тыс. рублей на основании данных Единого регистра вакцинированных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего будет определена 1 тыс. победителей методом случайной компьютерной выборки. Участниками лотереи станут все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша. О выигрыше победителю сообщат через push-уведомление, информация также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, результаты будут опубликованы на официальном сайте лотереи «Бонусзаздоровье.рф». Получить деньги можно будет только на карту «Мир». Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.