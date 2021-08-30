Россиянам, которые получают пенсию на банковскую карту, единовременная «президентская» выплата в 10 тыс. рублей будет зачислена в ближайший четверг, 2 сентября. Об этом сообщила на оперативном совещании главы правительства РФ с вице-премьерами заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, свидетельствуют материалы на сайте Кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что президент ранее поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры, а в общей сложности на эти цели выделяется более 454 млрд рублей. «Это в первую очередь помощь, чтобы компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии», — подчеркнул глава правительства.

Голикова отметила, что Пенсионный фонд РФ уже реализовал «необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства».

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доходы более чем 43 миллионов граждан, отметила вице-премьер. Она напомнила, что помощь будет предоставлена всем получателям пенсии — как пожилым гражданам, так и гражданам с инвалидностью, семьям, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

«Для граждан, которые получают пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика. И 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек. Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через Почту России или других доставщиков, получат одновременно с пенсией», — рассказала Голикова.



«Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки», — добавила она.