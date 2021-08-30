Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с контролировавших Русский Ипотечный Банк лиц убытков в общем размере 3,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

«Заявление подано в отношении Александровича Н. А., Баскакова А. С., Бекова К. К., Диамбековой Т. В., Зайцева А. В., Кириленко С. А., Ковальчука С. В., Саламандры В. Л., Филиппова В. И.», — сказано в сообщении.

Владимир Саламандра занимал должность председателя совета директоров банка и входил в его правление. Николай Александрович и Константин Беков также входили в состав совета директоров и правления. Последний возглавлял правление Русского Ипотечного Банка. В отношении него заочно было принято решение об аресте по делу о хищении средств вкладчиков. Александр Баскаков, Татьяна Диамбекова, Александр Зайцев, Степан Ковальчук, Виктор Филиппов также работали в правлении. Сергей Кириленко ранее являлся председателем правления банка. Владимир Саламандра, Николай Александрович и Степан Ковальчук владели долями в банке.

Русский Ипотечный Банк был признан банкротом в марте 2019 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица осуществляли выдачу невозвратных (технических) кредитов, а также приобретали неликвидные ценные бумаги. Также по решению указанных лиц банк принимал на баланс имущество по завышенной стоимости на основании соглашений об отступном. При этом в одном из случаев банк в ущерб собственным экономическим интересам оплатил, в том числе наличными денежными средствами из кассы, разницу между суммой задолженности и завышенной стоимостью принятого имущества. Кроме того, контролировавшими банк лицами совершена уступка ликвидной ссудной задолженности с оплатой за счет собственных средств банка, выданных в качестве кредитов, и расторгнут договор залога, обеспечивающий исполнение обязательств по заведомо невозвратному кредиту», — говорится в сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства, как отмечают в пресс-службе АСВ, в соответствии с действующим законодательством являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Центробанк отозвал лицензию Русского Ипотечного Банка в ноябре 2018 года. По данным регулятора, кредитное учреждение не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, указывали в ЦБ.

Центробанк оценивал «дыру» в капитале Русского Ипотечного Банка на момент отзыва лицензии в 1,8 млрд рублей. Впоследствии временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также увеличила оценку финансовой «дыры» в Русском Ипотечном Банке до 2,3 млрд рублей.